健康網》流產後該「坐小月」嗎？ 醫揭調養3關鍵原因

張瑜芹表示，所謂的「小月」指的是流產後女性用一段時間專注於休息和調理，幫助身體恢復健康。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕流產對許多女性來說，是一段身心俱疲的過程。不少人疑惑，流產後是否需要像分娩後一樣「坐月子」？新竹國泰醫院婦產科主治醫師張瑜芹在其臉書專頁「美麗而剽悍 婦產科女醫 新竹竹北 張瑜芹醫師」表示，12週內流產建議休息3到4天；12週後流產建議休息2週，以便子宮修復、荷爾蒙調整、增強免疫力，建議做好營養補充、保持溫暖、適度運動、情緒管理來調養。

流產後的「小月」是什麼？

張瑜芹表示，所謂的「小月」指的是流產後女性用一段時間專注於休息和調理，幫助身體恢復健康。雖然流產與分娩有所不同，但子宮內膜需要時間修復，荷爾蒙水平也需要重新調整，這使得適當休息成為流產後的重要課題。

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為什麼需要調養？

張瑜芹分析，流產後的調養對以下幾個方面尤為重要：

1. 子宮修復：流產後子宮內膜需一段時間恢復。過度疲勞或忽視身體信號可能對未來的生育健康造成影響。

2. 荷爾蒙調整：流產會引起荷爾蒙波動，容易出現情緒低落與疲倦，適當休息有助於平穩度過這一階段。

3. 免疫力增強：流產後免疫力通常下降，需透過營養補充和休息增強體力，預防感染。

流產後能立即上班嗎？

張瑜芹指出，能否直接返回工作崗位，需依流產週數及身體恢復狀況而定：

●早期流產（12週內）：若無特殊併發症，經醫師確認身體穩定後，2至3天內可輕量活動，但建議避免高壓或體力勞動的工作。

●中期或晚期流產（超過12週）：修復時間較長，通常需休息2週以上，並遵醫囑進行護理與復查。

如何進行「小月」調養？

●營養補充：攝取富含鐵質的食物，如紅肉、菠菜，搭配蛋白質與維生素，預防貧血，促進子宮恢復。

●保持溫暖：避免受寒，注重腹部與腰部保暖，減少冷飲攝取。

●適度運動：流產後一週內避免劇烈運動，可選擇輕柔的伸展或散步，促進血液循環。

●情緒管理：流產可能帶來心理創傷，建議適當表達情緒，或尋求專業心理協助以促進心理康復。

張瑜芹強調，無論選擇立即上班還是調養一段時間，女性都應根據自身情況與醫師討論。若流產後身體出現大量出血、發燒或劇烈疼痛等異常狀況，需立即就醫。「流產後的修復不僅是身體的保護，也是一種心理上的喘息」，呼籲女性給自己足夠時間休息與調整，準備好後再重新出發。

張瑜芹指出，流產後的修復不僅是身體的保護，也是一種心理上的喘息；圖為情境照，圖中人物與新聞無關。（圖擷取自freepik）

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