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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

傳統蘿蔔糕嫌油膩？營養師教「好彩頭健康蘿蔔糕湯」營養無負擔

2025/01/22 17:05

中壢天晟醫院營養師陳惠貽教做的「好彩頭健康蘿蔔糕湯」。（中壢天晟醫院提供）

中壢天晟醫院營養師陳惠貽教做的「好彩頭健康蘿蔔糕湯」。（中壢天晟醫院提供）

〔記者李容萍／桃園報導〕農曆春節將至，過年吃蘿蔔糕有祝賀五穀豐登的意思，蘿蔔台語唸做「菜頭」與「彩頭」同音，「糕」有「長高長大、長壽之意，家戶餐桌少不了香氣四溢的蘿蔔糕，但傳統蘿蔔糕經常是油膩、鹽分過多，讓人吃得開心但也擔心健康，桃園市中壢天晟醫院營養師陳惠貽設計推出「好彩頭健康蘿蔔糕湯」，湯品不僅吃得輕鬆無負擔，還充滿營養。

陳惠貽說，金蛇年有另外一個有趣的含意，蛇的脫皮象徵捨去舊的，迎接新的，要捨去不健康的飲食習慣，才能迎接健康的美好人生，她提醒過年容易大魚大肉，設計好彩頭健康蘿蔔糕湯，低油清爽湯底是告別油膩的做法，選用茼蒿、香菇等青菜和少量植物油，湯品清爽不油膩，喝上一口，簡直是味蕾的清新洗禮。

陳惠貽提到，其中的祕訣就是減鹽增香，運用香菇、蝦米、胡椒的天然風味，讓湯品更加香濃，完全不需要多餘的鹽分，一邊享受美味，一邊維持健康；還有營養超滿足，當季食材蘿蔔、茼蒿、香菇和瘦肉組合在一起，纖維、維生素和蛋白質滿分，喝完不會覺得重負擔；助消化好選擇，可有茼蒿的膳食纖維幫助腸胃蠕動，搭配這款清湯，過年大餐後的腸胃也能得到輕鬆調節，是春節期間的正餐、點心、宵夜的新選擇。

中壢天晟醫院營養師陳惠貽（中）教做「好彩頭健康蘿蔔糕湯」。（中壢天晟醫院提供）

中壢天晟醫院營養師陳惠貽（中）教做「好彩頭健康蘿蔔糕湯」。（中壢天晟醫院提供）

中壢天晟醫院營養師陳惠貽（左2）教做「好彩頭健康蘿蔔糕湯」。（中壢天晟醫院提供）

中壢天晟醫院營養師陳惠貽（左2）教做「好彩頭健康蘿蔔糕湯」。（中壢天晟醫院提供）

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