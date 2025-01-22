健保擴大癌藥給付145億 石崇良：乳癌治療快接軌國際

健保去年12月起給付HER2雙標靶皮下注射，大幅縮短給藥時間。（記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕國內平均每4分2秒有1人罹癌，衛福部健保署長石崇良今（22日）表示，健保新增與擴增給付癌症用藥規模，從2023年19項藥物、投入43億元，成長至去年的28項、145億元，金額增加2.37倍，其中乳癌就占50億元，今年2月更將挹注5億元給付晚期轉移性乳癌用藥，屆時乳癌除了免疫治療外，幾乎已接軌國際標準治療指引。

石崇良指出，癌症治療對於死亡率下降的貢獻度可達40%，因此健保給付要趕快追上國際指引。2023年新增與擴增給付癌症用藥19項、投入43億元，共5000多人受益，去年更成長至28項藥物、挹注145億元，大約近1.5萬人受惠，不論項目、預算、人數幾乎都是翻倍以上成長。

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2022年新增乳癌1萬7366人，位居國人十大癌症第3位，僅次於肺癌與大腸癌，石崇良提到，去年新增與擴增給付的28項癌症藥品中，光是乳癌就占6項、投入50億元。乳癌與其他癌別不同之處，在於可分為4大類，荷爾蒙受體乳癌占40%至60%最高，其次是HER2（第二型人類上皮生長因子接受體）或三陰性乳癌各占15%至20%，再來則是三陽性乳癌。

石崇良指出，目前積極追上國際指引，針對HER2乳癌，去年12月起已將雙標靶皮下注射劑型納入給付，1年挹注經費約11億元，預估可達1700人受惠，每名病人節省120萬至180萬元，今年2月更將投入5億元給付HER2晚期轉移性乳癌的標靶藥，預估嘉惠約1000多人。至此，乳癌就與國際指引接軌得差不多，只剩下免疫治療，再看看能不能快點有好消息。

台灣乳房醫學會理事長陳守棟表示，健保去（2024）年12月起給付HER2雙標靶皮下注射，符合特定條件的早期乳癌或轉移性乳癌病友可使用，最大特色是我國首度開放高價癌症藥物皮下注射劑型，將給藥時間從本來注射2至3小時大幅縮短成5至8分鐘。

國內乳癌治療權威、高雄醫學大學教授侯明鋒指出，皮下注射將2種藥物合而為一，但劑型經過特殊設計，確保藥物分散與吸收，臨床試驗結果顯示療效與傳統靜脈給藥相當，且無須泡製、沖洗血管等過程，減少醫護人員負擔，化解治療室床位塞車的狀況。

石崇良強調，國內癌症治療不斷前進，但最重要的仍是早期發現、早期診斷與治療才是王道，今年國健署乳癌篩檢對象已下修，呼籲符合資格的民眾多利用。

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