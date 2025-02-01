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健康網》冬天洗澡後乾癢？ 醫教4招：別洗超過「這時長」

2025/02/01 20:06

醫師表示，冬天洗完澡，容易感覺身體特別容易乾癢；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師表示，冬天洗完澡，容易感覺身體特別容易乾癢；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕冬天洗完澡，總感覺身體特別容易乾癢？胸腔暨重症醫學科醫師黃軒解釋，冬天天氣寒冷，出汗少、皮脂分泌減少，使皮膚天然屏障更容易受損。若洗澡太頻繁、用力搓洗，或使用清潔力過強的沐浴產品，會進一步破壞皮膚表層的皮脂膜，因此建議控制洗澡時間與水溫，不宜超過40度，5-10分鐘洗完，並選擇溫和清潔產品、洗澡後立即保濕，或是減少洗澡頻率，緩解乾癢問題。

黃軒在臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文表示，冬天皮膚乾癢問題稱為「缺脂性皮炎」，又名乏脂性濕疹、老年性瘙癢症或冬季型瘙癢症。其為1種慢性、復發性的皮膚疾病，尤其好發於女性與老年人。據《PubMed》上的研究指出，乏脂性皮炎的主要病因與皮脂分泌減少、皮膚屏障功能損害有著密切關聯。下為4招避免冬天洗澡後的乾癢：

●控制洗澡時間與水溫：不要洗太久、搓太狠，水溫也不宜過高。水溫不宜超過40度，以防止皮膚角質層受損，導致乾癢等不適症狀。冬天洗澡時間建議控制在5-10分鐘，泡澡則不要超過20分鐘，以免皮膚過度脫水，甚至出現胸悶或供血不足的情況。

●選擇溫和的清潔產品：皮膚較乾燥的人群應避免使用清潔力過強的皂基沐浴乳，改選擇滋潤型、溫和型沐浴露，甚至是每天洗澡者，有時可不用沐浴乳清洗，只用清水沖洗即可。

醫師建議，在洗澡後3分鐘內塗抹身體乳，有助於緩解皮膚乾燥及瘙癢；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師建議，在洗澡後3分鐘內塗抹身體乳，有助於緩解皮膚乾燥及瘙癢；圖為情境照。（圖取自freepik）

●洗完澡後立即保濕：多項研究指出，使用身體乳能有效緩解皮膚乾燥及瘙癢。身體乳可包含以下成分：「甘油」，具保濕劑的有效性，能改善皮膚屏障功能並減少水分流失；「尿素」常在治療乾燥皮膚時應用，可增加皮膚含水量，改善乾燥和瘙癢症狀；含「神經醯胺」乳霜有效地恢復皮膚功能。不過也提醒，建議在洗澡後3分鐘內塗抹，效果最佳。

●減少洗澡頻率：在乾寒的冬季，大多數人可以每2-3天洗一次澡，特別是高風險族群。如果因運動或其他原因，仍然需要每天洗澡，但也應注意縮短洗澡時間並及時保濕。

5族群 易於冬天洗澡後乾癢

哪些族群為冬天洗澡後易乾癢的高危險族群呢？黃軒點名5類人，首先是「老年人」，皮脂腺活性降低，皮脂分泌減少，皮膚屏障功能逐漸減弱，容易導致皮膚乾燥；「異位性皮膚炎」患者皮膚屏障功能本身較弱，水分流失率高，且容易因外界環境變化，而加重皮膚乾燥和瘙癢；「肌膚乾燥」缺乏足夠的皮脂和天然保濕因子，「敏感肌」則容易受外界刺激影響，進一步引發乾燥和瘙癢。

除此之外，黃軒進一步指出，糖尿病、腎功能不全等「慢性疾病」患者，以及「長期暴露於乾燥環境」的人群容易使皮膚水分蒸發加速，導致乾燥加重。

黃軒補充，冬季氣候乾燥，皮膚本身的防禦能力容易下降。除減少過度清潔，還應注意補充飲食中的不飽和脂肪酸（如魚油或堅果），並保持室內濕度，以便更好地預防皮膚乾癢問題。

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