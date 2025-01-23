健康網》水餃配蒜絕妙搭配！ 學者教3招吃得更健康

洪泰雄指出，水餃餡料中加入蔬菜，能補充膳食纖維與維生素；蒜頭則有抗氧化、抗菌及促進心血管健康的作用；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕水餃搭蒜頭可謂「天作之合」。營養學者洪泰雄於臉書發文指出，水餃能提供碳水化合物、蛋白質、微量脂肪，蒜頭中還有蒜素（Allicin），具抗菌、促進心血管健康等作用。若想要更健康，建議自製或選用含有高纖維蔬菜的水餃、適量食用蒜頭以免刺激胃部、搭配蔬菜湯或涼拌青菜，減少碳水化合物過量。

蒜頭天然調味品 讓味道更純粹

洪泰雄指出，吃水餃咬蒜頭，這是一種非常接地氣且富有特色的飲食習慣，水餃皮軟糯、餡料鮮香，搭配蒜頭的辛辣與微甜，形成了「溫和vs.強烈」的味覺對比，讓人欲罷不能。這種碰撞能刺激味蕾，提升整體的美味感。蒜頭作為天然的調味品，可以提升水餃餡料（如豬肉、韭菜）的鮮味，且無需額外依賴醬料，讓味道更純粹。

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蔬菜當餡料 補充纖維、維生素

洪泰雄說，水餃作為一種主食，提供碳水化合物、蛋白質和微量的脂肪。若餡料中加入蔬菜（如高麗菜、韭菜），還能補充膳食纖維與維生素；蒜頭則富含「蒜素」，具有抗氧化、抗菌及促進心血管健康的作用。咬一口生蒜，可以幫助促進血液循環，提升身體代謝力。

水餃配蒜 感受生活樸實與幸福

洪泰雄提到，吃水餃搭配蒜頭，對許多人來說是一種帶有濃厚家庭情感的飲食習慣，特別是在過年或聚餐或喝春酒時，這種搭配常常伴隨著溫暖的回憶。不需要複雜的調料，咬一口水餃，再咬一口蒜頭，就能感受到生活的樸實和幸福。這種「簡單的快樂」反而最能打動人心。

想讓水餃搭蒜的組合更健康，洪泰雄建議自製或選用含有高纖維蔬菜的水餃。（資料照）

3招讓水餃搭蒜更健康

●選擇優質水餃：自製或選用含有高纖維蔬菜的水餃，減少過多的油脂和鹽分攝取。

●適量食用蒜頭：蒜頭雖然有益健康，但過量生吃可能對胃部造成刺激，建議適量搭配。

●搭配蔬菜湯或清淡小菜：為了均衡營養，可加入蔬菜湯或涼拌青菜，減少因過多主食而導致的碳水化合物過量。

洪泰雄總結，吃水餃咬蒜頭，不僅是一種美味體驗，更是一種生活態度：在樸實中尋找快樂，在辛辣中感受鮮甜。這種飲食搭配不僅滿足味蕾，也體現了文化傳統與健康養生的結合，人生小確幸，正是這種簡單的快樂。

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