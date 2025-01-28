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健康網》團圓吃太飽傷腸胃！ 醫教7招緩解：「1動作」別做

2025/01/28 14:10

醫師提醒，別跟胃過不去，聚餐飲食量力而為，以免身體不適；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師提醒，別跟胃過不去，聚餐飲食量力而為，以免身體不適；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕過年聚餐大魚大肉，一不小心就吃到撐！胸腔暨重症醫學科醫師黃軒提醒，吃太飽容易傷腸胃，漸漸地讓飽足感變遲鈍，而出現一直吃到飽的惡性循環，影響健康。不小心吃太飽時，建議站立或散步，別立即躺下，並喝些溫水、按摩腹部、喝少量生薑茶或薄荷茶及深呼吸放鬆，避免繼續吃，給身體時間休息恢復。

「你的胃口，太大了吧？」每每聚餐時總能從別人口中聽到這句話；對此，黃軒在臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文指出，其實每個人的胃都很小的！一個成年人的空胃，其實就像被折疊起來的小袋子，僅只有0.5公升，差不多一個易開罐大小，也有人這樣形容：你的空的胃，可以只有你的拳頭大小。但胃容量可伸展多達4公升的食物和液體，或超過空體積的75倍。

黃軒指出，多篇研究發現，健康患者的空胃其實仍保有胃液體積約為1.5毫升/千克，因此一些作者使用體積≤1.5毫升/千克來定義你是空腹的！2018年國際期刊《Gastroenterology》發表1篇論文指出，1名至急診室就醫的大胃王，因為吃太多食物，使胃部腫脹，更使胰臟受到壓迫，也害腸子被擠到一邊，最終住院5天，成功排氣和排便後，才返家。

研究指出，1名大胃王，因吃太多食物，使胃部腫脹，害胰臟受到壓迫，也使腸子被擠到一邊，最終住院5天才返家；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

研究指出，1名大胃王，因吃太多食物，使胃部腫脹，害胰臟受到壓迫，也使腸子被擠到一邊，最終住院5天才返家；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

常吃太飽害胃容量增 飽足感變遲鈍

不要和自己的胃「過意不去」！黃軒說明，胃內有「皺襞」的褶皺，平時折疊著，但在面對大餐時會迅速展開。此時，不僅能容納大量食物，還會釋放大量鹽酸和消化酶，將食物攪拌，並分解成小顆粒，方便小腸吸收營養。因此胃就像1條橡皮筋，拉伸後能緩慢恢復原狀。然而，若長期暴飲暴食，胃的回彈力恐下降，導致容量越來越大，飽足感逐漸遲鈍，使得出現一直吃到飽的惡性循環，影響健康。

不小心吃太飽，該如何緩解不適？黃軒提供7招緩解不適。同時，也提醒，平日養成少量多餐、細嚼慢嚥的飲食習慣，讓胃有更好的消化能力。

●站立或散步：吃撐後，不要立刻躺下，可選擇站立或散步10到15分鐘，幫助食物消化，減輕胃部壓力。

●喝溫開水：喝一點溫開水，有助於稀釋胃酸並促進腸胃蠕動，但不要喝太多，以免加重胃部負擔。

●按摩腹部：以順時針方向輕輕按摩腹部，能幫助腸胃消化，減輕脹氣的不適。

醫師指出，生薑可舒緩腸胃，吃太飽時可喝點生薑茶減輕脹氣和消化不良；示意圖。（圖取自photoAC）

醫師指出，生薑可舒緩腸胃，吃太飽時可喝點生薑茶減輕脹氣和消化不良；示意圖。（圖取自photoAC）

●喝少量生薑茶或薄荷茶：生薑和薄荷可舒緩腸胃，減輕脹氣和消化不良。

●避免吃更多食物：吃撐後應避免進一步進食，尤其是高脂肪或高糖分的食物，以免加重胃的負擔。

●深呼吸放鬆：用腹式呼吸來放鬆身體，有助於減輕因胃脹帶來的壓力感。

●給身體時間：消化需要時間，給胃適當的休息，避免劇烈運動或立即進食。

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