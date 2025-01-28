健康網》圍爐吃鍋掌握7妙招！ 醫：湯底「這樣選」不發胖

醫師教7招吃鍋不怕胖；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕圍爐團圓吃火鍋是許多人的首選，方便準備外，全家齊聚一堂，年味滿滿！書心健康管理診所院長許書華在粉專「書心健康管理診所」發文表示，減肥不一定要放棄美食，只要在吃火鍋時，選擇低熱量湯底（藥膳湯、日式湯頭、海鮮湯、蔬菜湯、清湯）、低脂蛋白質，搭配蔬菜、優質碳水化合物、控制調味料使用、選擇無糖茶，並細嚼慢嚥且吃對順序，享受火鍋不發胖！

●低熱量湯底：熱量較低，增加飽足感。舉例來說，藥膳湯、日式湯頭、海鮮湯、蔬菜湯、清湯皆屬低熱量湯底；反之，麻辣湯底、起司鍋、牛奶鍋就屬熱量高者。

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●多搭配蔬菜：蔬菜富含纖維和水分，建議選擇菠菜、白菜、香菇、金針菇等。

●肉品選擇：建議肉類攝入量控制100-120克左右／次，優先選擇瘦肉類、低脂牛、雞胸肉、海鮮（蝦、魚）分食，避免一次性過量，並避開雪花牛、豬五花等高脂肉類。

醫師建議，火鍋肉品選擇，優先選擇瘦肉類、低脂牛、雞胸肉、海鮮（蝦、魚）等；示意圖。（圖取自freepik）

●低熱量碳水化合物：南瓜、芋頭、玉米、冬粉、蒟蒻等碳水化合物熱量較低，至於王子麵、意麵類則屬熱量高者。

●控制調味料：保持火鍋風味，控制熱量，可自製調味料，或選擇日式醬油、蒜蓉、香菜、辣椒搭配食用，少用沙茶醬、白醋、豆腐乳等醬料，其熱量高且鈉含量偏高。

●慢慢吃且吃對順序：先吃蔬菜，再吃蛋白質、澱粉，以免血糖波動過大，刺激胰島素分泌。

●飲料、冰品：優先選擇無糖茶、無糖低卡可樂，冰品淺嘗即止。

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