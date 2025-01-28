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健康網》圍爐前 記得電磁爐安心使用守則

2025/01/28 15:15

電磁爐向來是不少家庭烹煮的好幫手，然使用不當恐引發危險。（圖取自Photo AC）

電磁爐向來是不少家庭烹煮的好幫手，然使用不當恐引發危險。（圖取自Photo AC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕在春節期間，不少人想吃點火鍋當圍爐，不過若你選擇在家用電磁爐吃火鍋，最好注意用電安全。台灣電力公司提出5點在享用熱呼呼火鍋之餘，也能維護用電安全的建議。

1.吃火鍋，最常發生的電氣事故就是「用電超載」，使用電磁爐、微波爐、烤箱等耗電量大的電器，最好使用牆壁上的獨立插座較安全。

2.如果非得用延長線，也要盡量避免大功率電器設備同時間及長時間使用，以免總電流超過負荷電流量。

3.延長線盡量選擇具保險絲安全裝置，當使用容量過載時，即自動切斷電源開關，避免引發電氣災害。

4.插頭務必插牢，使用時不捆綁、不以重物壓迫；也避免放置高熱源產品附近，以免高溫將塑膠熔解，造成銅線外露及短路著火。

5.若使用小瓦斯爐吃火鍋，記得開窗通風，避免密閉空間造成一氧化碳中毒。

另外經濟部標檢局基隆分局也說明電磁爐、IH爐與電陶爐的安全使用須知。

電磁爐、IH爐、黑晶爐、電陶爐等電爐商品使用時就要特別注意安全，需避免將易燃物至於爐面或於四周空間不足、散熱條件較差之處使用。

選購及使用注意事項：

●應購買有貼附「商品檢驗標識」之電爐商品。

●選購時檢視負責廠商名稱及地址、電氣規格（如：電壓、消耗功率或電流）及型號等各項標示是否清楚。

●檢視是否附有中文使用說明書、包裝上之產品使用說明或所附產品使用方法、注意事項等標示，使用前詳細閱讀該說明，並確實依照說明內容使用及注意警語與使用注意事項等。

●電爐之消耗功率較大，應使用專用插座，勿與其他電器共用同一插座組。如需使用延長線，應注意電爐之消耗功率（瓦特數W），勿超過延長線標示之功率容量，以免延長線容量不足，造成延長線溫度升高，易引起電線絕緣破壞，造成電線短路、起火。

●電爐應放置於平坦穩固，且無易燃物之空間上使用，以免因鍋具傾倒而發生危險，並且使用時應有人在旁看顧。

●使用電爐時請儘量遠離水或潮溼的環境，以避免零組件受潮故障或發生短路的危險。

●使用電磁爐時，請勿將手錶、信用卡、金融卡及磁片等具磁性物品靠近電磁爐，因電磁爐係利用電磁感應方式加熱鍋具，其產生的磁場恐干擾具磁性物品，導致消磁或磁性異常等損害。

●使用完畢後爐面仍有餘留高溫，切勿觸摸。

●使用前請確實將電源線插頭與插座緊密貼合，不可有鬆動或插入不完全。將插頭拔離電源插座時，應以手握插頭拔除，避免以拉扯電線之方式拔除，致造成內部銅線斷裂。

●隨時注意電爐使用狀況，若有故障現象發生，應立即停止使用並聯絡廠商指定之維修站辦理檢修，切勿自行更換零件或拆解修理，並應注意定期保養，以確保使用安全。

台電提出安全使用與選購電磁爐的指南。（圖取自Photo AC）

台電提出安全使用與選購電磁爐的指南。（圖取自Photo AC）

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