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失智剋星！ 研究：每天喝「這種」咖啡風險降34％

2025/01/22 14:10

喝咖啡延壽又護腦？專家建議無糖黑咖啡。（資料照）

喝咖啡延壽又護腦？專家建議無糖黑咖啡。（資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕喝咖啡是許多人一早的日常！《美國臨床營養學期刊》（American Journal of Clinical Nutrition）1月21日發表1項最新研究，指出經常飲用「無糖黑咖啡」的老年人，罹患失智症風險較低。這項由中國多所機構合作的研究，分析超過20萬名英國民眾的健康數據，結果顯示，加了糖或人工甜味劑的咖啡，則沒有這些健康益處。

科學新聞網站《Science Alert》報導，研究團隊分析20萬4847名英國民眾的資料，這些人在研究開始時年齡介於40到69歲之間。研究追蹤時間平均長達9年，紀錄包含他們的咖啡飲用習慣以及失智症的診斷結果。

研究人員根據受試者自述的咖啡攝取量，將他們分為5組：不喝咖啡、每天0到1杯、每天1到2杯、每天2到3杯，以及每天超過3杯。結果發現，與不喝咖啡的人相比，有喝咖啡習慣的人，罹患阿茲海默症及相關失智症的風險降低至少34%，罹患帕金森氏症的風險降低37%，研究期間因神經退化性疾病死亡的風險則降低47%。特別是每天喝超過3杯無糖黑咖啡的人，其風險降低的幅度最為顯著。

研究人員推測，咖啡因可能是預防失智症的關鍵。咖啡因能穿過血腦屏障（Blood-Brain Barrier），並可能透過多重機制保護大腦，例如減少異常蛋白質的堆積、減輕發炎反應等。然而，若在咖啡中添加糖或人工甜味劑，反而可能會干擾咖啡因的作用。糖分的攝取已被證實與認知功能下降有關，而人工甜味劑也可能對大腦產生負面影響。

這項研究雖然指出，喝無糖黑咖啡與降低失智症風險有關，但仍無法證明兩者之間的直接因果關係。目前還不清楚究竟是喝咖啡能預防失智症，還是失智症的早期症狀會影響人們的咖啡飲用習慣，又或者有其他未知因素同時影響咖啡攝取和失智症風險。

儘管如此，過去已有不少研究指出，咖啡可能有助於減緩失智症的進展，甚至延長壽命。而這些健康益處，可能與咖啡的飲用時間和飲用量有關。研究團隊建議，想要獲得咖啡對大腦的益處，應選擇「無糖且含咖啡因的黑咖啡」。

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