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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

基隆醫院設計春節值班餐盒 兼顧營養和環境永續

2025/01/22 14:12

衛生福利部基隆醫院營養師徐衍安（左一）為過年值班人員設計了餐盒，豐富美味兼顧環境永續。（記者盧賢秀攝）

衛生福利部基隆醫院營養師徐衍安（左一）為過年值班人員設計了餐盒，豐富美味兼顧環境永續。（記者盧賢秀攝）

〔記者盧賢秀／基隆報導〕農曆過年快到了，但不少人因工作關係，無法回家團圓，衛生福利部基隆醫院（簡稱基隆醫院）設計了幾款春節餐盒， 包括糖醋魚片、紅藜飯、好運福袋等，不但豐富美味健康還兼顧環境永續。

基隆醫院院長林三齊指出，環境永續是大家很重視的，從食材選擇、珍惜資源，包括使用當季的食材，選用白肉為主，以及手工製作來降低碳排放量，讓年菜豐盛美味兼顧環保永續的理念。

營養師徐衍安建議民眾，過年採買年菜應「適度採買，小魚小肉」，按實際人數與天數適量採 食材，不要囤積過多食材造成浪費；其次是「天然尚好，選當季」，蔬菜如高麗菜、大白菜和芥菜等，海鮮選擇台灣養生產有標章方，如養殖烏魚、虱目角及蛤蜊等；此外今年年假較長，可以親友一起做年菜，避免買加工食品，以免攝取過多添加物。

徐衍安也設計了多款春節餐盒，除夕餐盒是使用當季的烏魚片、台灣特有種的紅藜，維他命B12、膳食纖維高又營養；初一餐盒以手作豆皮福袋，可以把一些剩食包進去，再加上虱目魚柳，滿滿優質蛋白質；初二餐盒可以做紅糟豬排、金沙杏鮑菇和手工蘿蔔糕，紅糟可降血、膽固醇和血壓。

徐衍安表示，近年因颱風、乾旱等氣候影響，或是過度捕撈，造成物價波動，民眾在生活中養成習慣，對環境及食物的永續就會有很大的影響，才能年年有餘。

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