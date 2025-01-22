護理之家消防大升級！20億改造557家設施 設計標準全面入法

衛福部今（22日）公布修正「護理機構分類設置標準」，將「自動撒水設備」、「119火災通報裝置」及「寢室隔間與樓板密接整修」列為一般及精神護理之家必備設施，全面強化消防防護。 （資料照）

〔記者邱芷柔／台北報導〕2018年部立台北醫院護理之家大火奪走15條人命，2021至2024年間又有6家護理之家發生火警，雖無傷亡但疏散126人，凸顯消防安全重要性，為提升住民安全，衛福部今（22日）公布修正「護理機構分類設置標準」，將「自動撒水設備」、「119火災通報裝置」及「寢室隔間與樓板密接整修」列為一般及精神護理之家必備設施，全面強化消防防護。

為避免悲劇重演，衛福部在2019年推出「護理之家公共安全設施設備補助計畫」，在行政院支持下投入20億元，升級全國557家護理之家的消防設備，包括安裝「自動撒水設備」、「119火災通報裝置」，進行「寢室隔間與樓板密接整修」，及汰換老舊電路。

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衛福部護理及健康照護司長蔡淑鳳指出，分析過去火災案例，起火點多在寢室，住民因行動不便，常因嗆傷喪命，而實證顯示「自動撒水設備」能有效抑制火勢成長，將住民傷亡風險降低81%；「119火災通報裝置」則可一鍵自動聯繫消防局救災指揮中心，救援速度大幅提升；寢室隔間與樓板密接整修，則有助於阻隔熱煙和毒氣蔓延至其他區域，防止災情擴大；老舊電路更新能減少因電線老化導致火災的隱憂。

蔡淑鳳說，全國護理之家有557家，其中有511家屬於一般護理之家、46家精神護理之家，住民約4.3萬人，557家已全數完成改善，並納入評鑑標準，未來新設護理之家也必須達到這些安全要求才能營運。照護司也提醒，春節將近，護理之家和民眾務必謹慎注意用電與消防安全，讓年節平安又安心。

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