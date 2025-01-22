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健康網》泡泡尿是腎臟健康亮紅燈？ 醫點「4情況」免煩惱
沈莉馨／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕最近小便時，發現尿裡有泡泡，是腎臟健康亮紅燈？泌尿科醫師施冠偉在臉書專頁「理雞先生 ― 泌尿科施冠偉醫師」發文表示，先別擔心，釐清原因很重要！若是尿速太快、喝水太少、站著尿尿或是運動後，出現泡泡尿問題，就不用太擔心。不過，若排除以上情況後，仍發現泡泡外觀細密、10分鐘以上未消散，建議就醫檢查。
●尿速太快：有時候憋尿太久，解尿速度太快，使尿液以較高的速度撞擊馬桶水面時，會攜帶空氣進入水中形成氣泡。當流速越快，攜帶空氣越多，泡泡也可能越多。
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●喝水太少，尿液濃度增加：當水喝太少，尿液較濃稠，較容易產生泡泡。
●站著尿尿：站姿排尿因高度關係，比坐著更容易讓泡泡產生。
●運動後：運動後血液循環變化，可能導致蛋白質暫時性流失到尿液中，出現暫時性的蛋白尿，通常1至2天內就會消失。
施冠偉提醒，若排除以上情況後，泡泡外觀細密、持續10分鐘以上都沒有消散，建議至泌尿科就診，進一步安排詳細檢查。
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