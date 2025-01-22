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健康 > 抗老養生 > 運動復健

健身教練運動傷害關節痛積水 1次性植入軟骨快返職場

2025/01/22 09:51

運動傷害、關節疼痛積水的健身教練患者邱先生（左）獻花感謝安南醫院骨科主任張伯羣醫師的治療。（安南醫院提供）

運動傷害、關節疼痛積水的健身教練患者邱先生（左）獻花感謝安南醫院骨科主任張伯羣醫師的治療。（安南醫院提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕熱愛健身的邱姓男教練畢業於體育科系，最近因運動傷害造成關節疼痛且反覆腫脹積水，經服藥及休息後未見改善，到安南醫院骨科主任張伯羣醫師門診治療，經由核磁共振檢查發現有深達11mm的骨軟骨病灶，醫、病討論決定接受1次性關節鏡軟骨植入手術。

張伯羣分享手術成果指，軟骨植入物經細胞處理後，成功固定在病灶處，僅留下2個約1公分大小的手術傷口。手術後，患者開始復健；1個月後，關節已沒有明顯腫脹滲液；2個月後，邱先生可開始做蹲舉動作且未感疼痛。後續安排核磁共振追蹤病灶，植入物安穩固定於病灶，手術前骨水腫的現象亦不復見。邱先生表示，恰逢新春佳節前夕，如今可以安心、健康地過個好年。

張伯羣提及，關節軟骨受損及退化是相當棘手的問題，也是骨科學界致力突破和解決的課題。因為軟骨再生能力較其他組織弱，病灶也有可能因反覆使用而擴大或惡化，如何及時且有效治療、阻斷病灶進展至關重要。目前針對軟骨再生有多種手術，其中最新的1次性軟骨植入手術，適用於較深且單一或面積不大的軟骨缺損，優點包括是1次性手術、傷口較小、固定能力較佳、症狀恢復快，且不需從正常軟骨挖取大面積軟骨組織。

不過，關節持續疼痛或腫脹常其來有自，張伯羣提醒，X光正常的假象下仍可能有其他問題存在，如果在規律藥物與復健治療後仍無改善，可考慮進一步檢查。至於關節有無滲液，民眾可用簡易方式自我檢測，像是髕骨敲擊測試，以手虎口由上往下推膝蓋骨，然後往返覆推髕骨，如果有撞擊感，代表關節可能有積水。

張伯羣呼籲民眾，任何蹲跳運動都要考慮自身身體條件，以及是否經過適當訓練，如果要進行蹲踞負重訓練或比較費力的跳躍訓練，建議經由合格專業人士引導，可避免關節或韌帶軟骨傷害。

執行一次性關節鏡軟骨植入術後，可見軟骨植入物成功固定在邱先生的病灶處，不見術前骨水腫現象。（安南醫院提供）

執行一次性關節鏡軟骨植入術後，可見軟骨植入物成功固定在邱先生的病灶處，不見術前骨水腫現象。（安南醫院提供）

台南市立安南醫院骨科暨運動醫學團隊呼籲，任何運動都要考量自身身體條件以及是否經過適當訓練。（安南醫院提供）

台南市立安南醫院骨科暨運動醫學團隊呼籲，任何運動都要考量自身身體條件以及是否經過適當訓練。（安南醫院提供）

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