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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》春節飲食要控制！ 3招遠離代謝症候群

2025/01/31 06:28

國健署建議，春節聚餐多，飲食上應少油炸、少精緻糖、少加工；示意圖。（圖擷取自photoAC）

國健署建議，春節聚餐多，飲食上應少油炸、少精緻糖、少加工；示意圖。（圖擷取自photoAC）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕代謝症候群是多種慢性疾病的前兆，包括糖尿病和心血管疾病等，年節期間更應該加以控制，以免對健康造成影響。國健署在臉書提醒，若民眾有「三高」（血壓高、血糖高、血脂高）和「二害」（腰圍過粗、好膽固醇不足），需密切留意身體狀況，透過3原則降低代謝症候群的風險；包含少油炸、少精緻糖、少加工；適當減鹽，避免高血壓；多吃富含纖維的食物。

飲食妙招助你遠離代謝症候群

1. 少油炸、少精緻糖、少加工

避免高熱量飲食，選擇清蒸、水煮、涼拌或清燉的烹調方式，遠離油炸、煎炒及高糖糕點，減少肥胖風險。

2. 適當減鹽，避免高血壓

減少高鈉調味料的使用，如豆瓣醬、醬油、辣椒醬，改用天然辛香料如蔥、薑、蒜或檸檬汁調味，並避免滷汁拌飯或麵，控制鹽分攝取量。

3. 多吃富含纖維的食物

選擇未經精緻加工的全穀雜糧類，如糙米、薏仁、地瓜、山藥等，搭配每日三份蔬菜與兩份水果，有助於穩定血糖與血脂。

國健署強調，代謝症候群的預防與改善需從日常習慣做起，飲食調整是關鍵之一。掌握這些飲食小妙招，並實踐於生活中，有助於減少慢性疾病風險，打造健康體魄，與代謝症候群說再見！

國健署說，搭配每日三份蔬菜與兩份水果，有助於穩定血糖與血脂；圖為情境照。（圖取自freepik）

國健署說，搭配每日三份蔬菜與兩份水果，有助於穩定血糖與血脂；圖為情境照。（圖取自freepik）

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