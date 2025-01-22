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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》月經量大別輕忽 醫：換衛生棉超過這頻率要留意

2025/01/22 21:17

醫師指出，4小時換一次衛生棉是正常的，如有超過這個頻率需特別注意；情境照，（圖取自freepik）

醫師指出，4小時換一次衛生棉是正常的，如有超過這個頻率需特別注意；情境照，（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕每次月經來都像洩洪，衛生棉換不停，還經常滲出來讓人困擾不已，有解方嗎？美迪大直婦產科診所婦產科醫師杜依儒在粉專「婦產科 杜依儒醫師」表示，經血量大不只是麻煩，還可能暗藏危機，一般而言，4小時換一次衛生棉是正常的，如有超過這個頻率需特別注意，如果子宮肌腺症、子宮粘膜下肌瘤是造成量大的因素，則有機會透過治療改善。

經血量怎樣算過多

杜依儒表示，一般來說，每4小時以上更換一次衛生棉是正常的，但如果超過這個頻率、夜間頻繁漏血，或出現血塊，就要特別注意。

經血量大可能原因

杜依儒指出，造成經血量大有很多原因，其中最常見且有機會透過治療改善的是：子宮肌腺症、子宮粘膜下肌瘤。

該做什麼檢查

杜依儒說明，超音波檢查可知道子宮是否有肌腺症或肌瘤，快速又無痛；而子宮鏡檢查可直接觀察子宮內膜，確認有無粘膜下肌瘤或內膜異常病變等問題，也是快速又無痛。

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