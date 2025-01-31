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健康網》過年脹氣惱人？ 中醫教分辨喝「這」茶可緩解
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕過年期間，親友聚餐、大吃大喝，脹氣讓不少人感到困擾。翰醫堂中醫診所中醫師曾柏翰在臉書專頁「翰醫堂中醫診所」發文指出，脹氣的原因多樣，可能與消化系統不適、飲食習慣、藥物副作用或壓力等有關。上腹部如打嗝應是胃脹氣，下腹部如放屁應是腸脹氣；此時不妨搭配適合的茶飲，來減輕身體負擔，如腹部脹氣時可喝青茶，幫助腸胃蠕動。
脹氣位置與常見症狀
1. 上腹部（胃脹氣）
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●位置：肚臍上方
●症狀：上腹部脹滿感、頻繁打嗝、噁心
2. 下腹部（腸脹氣）
●位置：肚臍周圍
●症狀：肚臍周圍脹滿、腸鳴、腹痛、頻繁放屁、便秘或腹瀉
喝對茶飲 輕鬆舒緩脹氣
1. 吃油膩肉類後：黑茶
黑茶性溫，具有暖胃、消滯及醒酒的作用，適合搭配油膩餐點飲用。
2. 吃甜膩點心後：紅茶
紅茶性溫，能去濕暖胃，使氣血流通，有助於消除甜食帶來的不適感。
3. 腹部脹氣時：青茶
青茶有降低血脂肪、促進腸胃蠕動的效果，是緩解腹部脹氣的不錯選擇。
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