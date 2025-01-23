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健康網》100卡過年糖果可吃多少？ 「它」只能吃一個

2025/01/23 09:32

健康網》100卡過年糖果可吃多少？ 「它」只能吃一個

營養師指出，糖果熱量最高為花生酥，100卡僅能吃1個。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕過年除了豐盛的年菜，也免不了在桌上擺上零食糖果，但在享受美食的同時，我們也常常忽略了它們的熱量。營養師李婉萍在臉書專頁「李婉萍營養師」發文分享，100卡過年糖果可以吃多少？其中熱量最高前兩名為花生酥與牛軋糖，100卡分別只能吃1個和2個。

常見過年糖果熱量比一比

李婉萍彙整9種年節常見的糖果，以100卡計算（見下圖），其中黃金糖熱量最低，可吃到10顆。巧克力類如金幣巧克力和足球巧克力，則分別能吃3.5個與4個；喜歡草莓棒棒糖的民眾可吃到4根。

健康網》100卡過年糖果可吃多少？ 「它」只能吃一個

李婉萍表示，以100卡計算，黃金糖熱量最低，可吃到10顆。巧克力類如金幣巧克力和足球巧克力，則分別能吃3.5個與4個。（圖取自李婉萍臉書）

李婉萍強調，以營養師的角度來說，雖然花生酥和牛軋糖看上去熱量比較高，但能同時補充到堅果種子類的好油，比單純的糖來得營養點。

國健署建議，年節零食盡量以原味堅果取代加工口味，減少熱量與鹽分；時令水果是健康點心的首選；飲品則應選擇白開水或無糖茶，減少高糖飲料的攝取，兼顧美味與健康，讓年節少負擔更安心。

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