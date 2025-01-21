健康網》過年不當黃臉婆！ 醫曝暗沉6原因 殘妝上榜

王彥文指出，只要把肌膚暗沉的問題處理好，皮膚自然就會呈現出透亮有光澤的樣子；圖為情境照。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多女性追求美白，結果將臉塗得慘白，或是打上珠光蜜粉，卻顯得髒髒油油。醫美醫師王彥文指出，其實，只要把肌膚暗沉的問題處理好，皮膚自然就會呈現出透亮有光澤的樣子，皮膚一有光澤，只要擦個防曬出門就很美了！王彥文在著作《丸女神の絕對快瘦美 獨家保養聖經》中詳解6大會害你肌膚暗沉、蠟黃的原因，快來看看妳中了幾項？

臉上汗毛 卡髒長痘還浮粉

王彥文表示，臉上有許多小細毛，由於毛髮是黑色的，就算汗毛很細，但因為覆蓋住整個臉，會讓臉看起來灰灰暗暗的，空氣中的灰塵髒污也很容易卡在汗毛上，對肌膚造成刺激而長粉刺痘痘。除此之外，保養品也容易因為汗毛的阻隔而無法直接被肌膚吸收，化妝時也容易出現不貼妝和浮粉的問題。

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殘妝讓肌膚暗沉 防曬霜也要卸

她指出，現在女生大都有化妝習慣，如果懶得卸妝或是卸妝不夠徹底，彩妝殘留在臉上，與臉上的油脂互相混和，就容易造成肌膚暗沉。如果只有上隔離防曬霜的人，可以用輕透一點的卸妝水來卸除防曬，溶出臉上的油脂髒污。

王彥文提醒，如果懶得卸妝或是卸妝不夠徹底，彩妝殘留在臉上，與臉上的油脂互相混和，就容易造成肌膚暗沉；圖為情境照。（圖取自freepik）

老廢角質堆積 導致毛孔粗大

皮膚如果沒有正常新陳代謝，老廢角質就會堆積在肌膚表面。王彥文解釋，老廢角質的排列不平整，當陽光照射到皮膚上時，不平整的角質層會使皮膚看起來粗糙暗沉。此外，老廢角質也會讓皮膚代謝出問題，除了暗沉，還會產生油脂腺分泌旺盛、毛孔粗大、黑色素沉積等問題。

黑色素沉澱 沒防曬會長斑

王彥文提到，造成黑色素沉澱的原因分成2種：一是黑色素形成增加；二是黑色素代謝變慢，影響這2種原因最重要的關鍵就是紫外線！紫外線UVB會使角質層增厚讓肌膚暗沉；UVA會穿入真皮層，活化酪胺酸酶使黑色素生成，如果平日都有做好防曬，那對抗黑色素就成功了一半。另外，新陳代謝不佳、生活習慣不佳、保養方法錯誤等，都可能導致黑色素沉澱。

王彥文說，如果平日都有做好防曬，那對抗黑色素就成功了一半；圖為情境照。（圖取自photoAC）

肌膚缺水 皮膚鬆弛易有皺紋

另外，肌膚在缺水的情況下，表皮角質排列也會不平整、真皮因為缺水而塌陷，這時候肌膚的紋理看起來很明顯，皮膚會有鬆弛感，看起來就會暗沉、沒光澤，這也就是皮膚乾的人比較容易長皺紋的原因。

熬夜、抽菸 害循環不良

王彥文說明，當血中含氧量過低，皮膚的含氧量低，看起來就會暗沉蠟黃，所以有定期在運動的人氣色看起來會比較好。血中含氧量過低或血液循環不好，跟很多因素有關，例如熬夜、抽菸、營養不均衡等。

王彥文強調，肌膚是28天才代謝1次，所以不要想說怎麼用了1個禮拜的產品肌膚還是很暗啊？就放棄擺爛，那就永遠都等不到光采動人的一天囉！只有持之以恆、不放棄，肌膚才會明亮有光澤。

王彥文著作《丸女神の絕對快瘦美 獨家保養聖經》。（獨売出版提供）

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