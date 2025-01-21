自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》大掃除小心「富貴手」上身 中醫授保養訣竅

2025/01/21 19:49

醫師指出，打掃時因頻繁觸碰清潔劑而引發起手部乾燥、脫皮龜裂、指紋消失等，即俗稱的「富貴手」，建議大掃除時，盡量戴手套，避免直接接觸刺激性的清潔用品；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師指出，打掃時因頻繁觸碰清潔劑而引發起手部乾燥、脫皮龜裂、指紋消失等，即俗稱的「富貴手」，建議大掃除時，盡量戴手套，避免直接接觸刺激性的清潔用品；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕農曆春節即將到來，不少人皮膚卻悄悄開始出狀況。不論是原本肌膚就容易敏感的民眾，或是皮膚正在急性或慢性發炎的患者，板橋樹林風澤中醫診所醫師陳坤儀提醒，從年前大掃除開始，就需要注意保養與調理，並列出過年期間有哪些皮膚保養小訣竅。

打掃應戴手套、口罩及穿鞋

陳坤儀表示，許多人在辛勤打掃時，可能因頻繁觸碰清潔劑而引發起手部乾燥、脫皮龜裂、指紋消失等，即俗稱的「富貴手」。建議大掃除時，盡量戴手套，避免直接接觸刺激性的清潔用品。另外，在廚房切薑蔥蒜、辣椒、洋蔥、檸檬等均需戴防水的手套。若要刷地或拖地時，也需穿著鞋襪，避免腳部泡在清潔劑中。

陳坤儀說，有異位性皮膚炎或鼻過敏的患者，則需戴口罩打掃。因清掃時塵螨或灰塵等會刺激上呼吸道而使過敏反應增加，連帶影響皮膚狀況。

皮膚炎患者年節飲食生活禁忌

陳坤儀指出，從中醫角度看，皮膚炎常見證型可分為血熱、血虛、風濕3種證型。針對不同證型的患者，分別有不同的飲食起居注意事項：

●血熱：皮膚有紅疹紅斑，易搔抓成條狀血痕，遇濕熱環境，肌膚不適感增加。此類患者建議溫補食物盡量避免，尤其年夜飯時藥燉補湯中常含有黃耆、人參、當歸等補氣補血藥物，易引發皮膚炎症狀加劇。

●血虛：通常發生在老人家，皮膚容易乾燥搔抓，伴有鱗狀脫屑等特徵。除了燥熱飲食，例如乾薑、花椒、肉桂等需減少攝取外，平時需多補充水分，也需避免熬夜來減少氣血耗損。

●風濕：皮膚容易起水泡或汗疱疹等，部位不定，易引起癢感，而搔抓流膿。此類患者則需注意減少搔抓，避免增加皮膚新的傷口，並保護病灶部位避免感染。若有流汗則需勤擦拭清潔，年節天冷濕氣重也可開除濕機有助病情改善。

皮膚的日常保健與護理

●盡量剪短指甲避免抓傷，避免壓力與皮膚刺激物和過敏原。

●洗完澡後立刻擦乳液，預防皮膚乾燥。

●飲食均衡，並多攝取蔬菜水果，與補充水分，有助肌膚維持正常代謝功能。

●依照醫囑適當使用藥物，避免「發癢」→「搔抓」→「發炎」的惡性循環。

●注意日常防曬，減少紫外線對皮膚傷害。

陳坤儀強調，若是有慢性皮膚炎的困擾，建議年前回診拿藥，以確保過年期間有藥物和藥膏可以使用。針對不同體質和皮膚狀況的患者，建議搭配的內服中藥與外用藥膏也不同，可以諮詢專業的中醫師尋求協助。

板橋樹林風澤中醫診所醫師陳坤儀。（板橋樹林風澤中醫診所提供）

板橋樹林風澤中醫診所醫師陳坤儀。（板橋樹林風澤中醫診所提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中