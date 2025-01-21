健康網》大掃除小心「富貴手」上身 中醫授保養訣竅

醫師指出，打掃時因頻繁觸碰清潔劑而引發起手部乾燥、脫皮龜裂、指紋消失等，即俗稱的「富貴手」，建議大掃除時，盡量戴手套，避免直接接觸刺激性的清潔用品；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕農曆春節即將到來，不少人皮膚卻悄悄開始出狀況。不論是原本肌膚就容易敏感的民眾，或是皮膚正在急性或慢性發炎的患者，板橋樹林風澤中醫診所醫師陳坤儀提醒，從年前大掃除開始，就需要注意保養與調理，並列出過年期間有哪些皮膚保養小訣竅。

打掃應戴手套、口罩及穿鞋

陳坤儀表示，許多人在辛勤打掃時，可能因頻繁觸碰清潔劑而引發起手部乾燥、脫皮龜裂、指紋消失等，即俗稱的「富貴手」。建議大掃除時，盡量戴手套，避免直接接觸刺激性的清潔用品。另外，在廚房切薑蔥蒜、辣椒、洋蔥、檸檬等均需戴防水的手套。若要刷地或拖地時，也需穿著鞋襪，避免腳部泡在清潔劑中。

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陳坤儀說，有異位性皮膚炎或鼻過敏的患者，則需戴口罩打掃。因清掃時塵螨或灰塵等會刺激上呼吸道而使過敏反應增加，連帶影響皮膚狀況。

皮膚炎患者年節飲食生活禁忌

陳坤儀指出，從中醫角度看，皮膚炎常見證型可分為血熱、血虛、風濕3種證型。針對不同證型的患者，分別有不同的飲食起居注意事項：

●血熱：皮膚有紅疹紅斑，易搔抓成條狀血痕，遇濕熱環境，肌膚不適感增加。此類患者建議溫補食物盡量避免，尤其年夜飯時藥燉補湯中常含有黃耆、人參、當歸等補氣補血藥物，易引發皮膚炎症狀加劇。

●血虛：通常發生在老人家，皮膚容易乾燥搔抓，伴有鱗狀脫屑等特徵。除了燥熱飲食，例如乾薑、花椒、肉桂等需減少攝取外，平時需多補充水分，也需避免熬夜來減少氣血耗損。

●風濕：皮膚容易起水泡或汗疱疹等，部位不定，易引起癢感，而搔抓流膿。此類患者則需注意減少搔抓，避免增加皮膚新的傷口，並保護病灶部位避免感染。若有流汗則需勤擦拭清潔，年節天冷濕氣重也可開除濕機有助病情改善。

皮膚的日常保健與護理

●盡量剪短指甲避免抓傷，避免壓力與皮膚刺激物和過敏原。

●洗完澡後立刻擦乳液，預防皮膚乾燥。

●飲食均衡，並多攝取蔬菜水果，與補充水分，有助肌膚維持正常代謝功能。

●依照醫囑適當使用藥物，避免「發癢」→「搔抓」→「發炎」的惡性循環。

●注意日常防曬，減少紫外線對皮膚傷害。

陳坤儀強調，若是有慢性皮膚炎的困擾，建議年前回診拿藥，以確保過年期間有藥物和藥膏可以使用。針對不同體質和皮膚狀況的患者，建議搭配的內服中藥與外用藥膏也不同，可以諮詢專業的中醫師尋求協助。

板橋樹林風澤中醫診所醫師陳坤儀。（板橋樹林風澤中醫診所提供）

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