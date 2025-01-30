健康網》小酌也「毋通」！ 營養師推2飲品來代酒

營養師指出，酒精有諸多危害，像是會影響肝臟健康、損傷大腦功能、增加癌症風險、降低營養素吸收等。（資料照）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕過年團圓，親朋好友相聚難免小酌，不過營養師陳冠蓉表示，飲酒形同「喝毒藥」，酒精有諸多危害，像是會影響肝臟健康、損傷大腦功能、增加癌症風險、降低營養素吸收等。而根據最新研究健康飲酒量建議為「0」。她建議，可以改喝黑咖啡和綠茶替代酒、維持理想體脂、攝取多色蔬果，達到護肝防癌效果。

近5成國人缺乙醛去氫酶

陳冠蓉於臉書專頁「蓉媽咪營養師健康寶典」發文說明，飲酒後由於乙醇轉變成乙醛，血液中乙醛濃度升高，容易出現臉紅、心跳加速、頭痛、頭暈的反應。這是因為體內缺乏乙醛去氫酶（ALDH2），導致乙醛無法分解，當血液中乙醛濃度升高，就會出現前述症狀。

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許多研究指出，酒精對中樞神經系統、消化系統及心血管系統有毒性，酒精已被國際癌症研究機構（IARC）歸類為第一類致癌物質。據美國史丹佛醫學院的研究，台灣是全世界ALDH2功能較差比率最高的區域，近45到47%人口的缺乏分泌ALDH2酶的能力。

陳冠蓉說，「肝臟」是代謝酒精的重要器官，酒精性肝病（alcoholic liver disease, ALD）包括酒精性脂肪肝、酒精性肝炎、酒精性肝硬化和肝癌。「喝酒就臉紅」的族群，其實反倒好一點，藉此有警覺心，能適時停止飲酒；而「千杯不臉紅」的族群，容易飲酒過量，造成體重和體脂增加，對肝臟也同樣造成不小的危害。

營養師表示，喝酒出現臉紅、心跳加速、頭痛、頭暈的反應。這是因為體內缺乏乙醛去氫酶（ALDH2），導致乙醛無法分解，濃度升高所導致；情境照。（圖取自freepik）

酒精致癌前3名：食道癌、肝癌和乳腺癌

陳冠蓉彙整相關資料指出，2021年有研究發現，全球2020年新發癌症病例中約有74萬例（佔4.1%）可歸因於飲酒，且約3/4的患者是男性。因酒精而導致癌症的前3名，分別為「食道癌、肝癌和乳腺癌」。

2022年英國《Alcohol and Alcoholism》期刊有研究指出，飲酒影響身體每個系統，酒精與多種消化系統癌症具高度相關。長期飲酒也可能增加腸道黏膜的通透性，即「腸漏症」，細菌透過肝門靜脈系統進入體內，引發發炎反應。

2023年《美國醫學會網路開放期刊》一篇研究顯示，「少量飲酒」並不能防止因各種原因導致的死亡。超過480萬名參與者的研究發現，每天飲用少於25克酒精者來說，與未飲酒者相比，死亡率的風險並沒有顯著降低。

營養師引述研究指出，每天飲用2到3杯黑咖啡可能有助於降低肝癌的風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

每天2到3杯咖啡能降肝癌風險

●喝健康飲品替代酒：研究顯示，每天飲用2到3杯黑咖啡可能有助於降低肝癌的風險；而綠茶富含多酚類物質，具抗氧化、抗發炎功效。交際應酬時，多用來以茶代酒，能減少飲酒量。

●維持理想體脂率：脂肪肝是國人普遍肝病，而逆轉脂肪肝首要任務就是維持理想體脂率。多量多餐的飲食習慣，很容易熱量攝取過多，或者飲食高碳水、低蛋白質，導致體脂率過高，增加脂肪肝的發生率。

●攝取多色蔬果：蔬果含豐富多元的植化素，能對抗自由基、抗發炎及避免肝纖維化，對於改善肝臟健康、抗癌都具有功效。不過，水果的果糖含量較高，故建議三餐的蔬菜量要比水果多才好。

陳冠蓉提醒，酒精並非健康生活的必要飲品。無論是小酌或豪飲，飲酒都可能帶來難以挽回的健康損害。鼓勵愛健康的好朋友們，從今天開始減少甚至戒除「酒精性飲料」，為自己和家人的健康負責。

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