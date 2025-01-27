自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 藥品資訊

健康網》服降血脂藥別碰3食品 與燕麥間隔時間曝

2025/01/27 09:32

藥害救濟基金會表示，燕麥含有高纖維，會使statin類降血脂藥物在腸胃道的吸收率下降，影響藥效；圖為情境照。（圖取自photoAC）

藥害救濟基金會表示，燕麥含有高纖維，會使statin類降血脂藥物在腸胃道的吸收率下降，影響藥效；圖為情境照。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕過年期間大魚大肉，血脂節節升高，服用降血脂藥的民眾注意，小心飲食、藥物的交互作用！藥害救濟基金會提醒，服藥期間應避免同時併服3類食品：紅麴-恐致橫紋肌溶解症；葡萄柚汁-增加藥物血中濃度與藥效；燕麥-降低吸收率，吃完燕麥後，至少要間隔2~4小時再服降血脂藥。

紅麴菌素結構 與statin類降血脂藥類似

藥害救濟基金會指出，根據文獻指出，紅麴醱酵過程中所產生的紅麴菌素（Monacolin K）與statin類降血脂藥（lovastatin）結構類似，可以減少膽固醇合成，與降血脂藥物併用會增加發生肌病變等不良反應的風險，如出現深茶色尿、肌肉痠痛與無力，嚴重時可能導致橫紋肌溶解症等危險。建議服用降血脂藥品的病人，食用紅麴類食品前宜先與醫師討論，不要自行併服或食用。

葡萄柚汁會降低藥物的代謝，增加藥物血中濃度與藥效，併服可能提高statin類藥物不良反應發生的風險。（圖取自freepik）

葡萄柚汁會降低藥物的代謝，增加藥物血中濃度與藥效，併服可能提高statin類藥物不良反應發生的風險。（圖取自freepik）

葡萄柚汁抑制體內酵素活性 降低藥物代謝

藥害救濟基金會表示，葡萄柚汁會與許多藥物發生交互作用，其中也包含atorvastatin, lovastatin及simvastatin等降血脂藥物。由於葡萄柚汁會抑制體內酵素CYP3A4活性，降低藥物的代謝，進而增加藥物血中濃度與藥效，因此併服可能提高statin類藥物不良反應發生的風險。特別提醒高血脂病人在用藥期間，避免食用葡萄柚汁。

燕麥高纖維 降低腸胃道吸收率

除了上面所提到的兩種食品外，應避免同時食用的第三大類食品就是—燕麥。藥害救濟基金會說明，燕麥中的燕麥麩（Oat Bran）含水溶性纖維β-聚葡萄醣（β-glucan），有助於降低血中低密度脂蛋白膽固醇；但是燕麥麩內的高纖維會使statin類降血脂藥物，在腸胃道的吸收率下降，影響藥效。因此，建議民眾吃完燕麥食品後，至少要間隔2~4小時，再服用降血脂藥物。

年後想要恢復正常血脂，藥害救濟基金會建議要調整飲食、規律運動及控制體重；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

年後想要恢復正常血脂，藥害救濟基金會建議要調整飲食、規律運動及控制體重；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

降脂3招 調整飲食、規律運動、控制體重

想在年後恢復正常血脂，藥害救濟基金會建議，飲食多攝取蔬果、全穀類食品、減少鹽份的攝取、改喝低脂牛奶及優格；烹煮食物時，選用葵花籽油或橄欖油，避免攝取過多的飽和脂肪酸、反式脂肪，以降低血中低密度脂蛋白膽固醇。此外，可透過規律的有氧運動控制體重，增加血中的高密度脂蛋白膽固醇。

藥害救濟基金會強調，必須定期服用降血脂藥物的民眾，應配合醫囑進行藥物治療；食用上述三大類食品前應諮詢醫師、藥師等專業醫療人員，以減少食品與藥物交互作用造成的嚴重不良反應，千萬不可輕忽飲食對用藥的影響！

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中