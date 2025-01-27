健康網》服降血脂藥別碰3食品 與燕麥間隔時間曝

藥害救濟基金會表示，燕麥含有高纖維，會使statin類降血脂藥物在腸胃道的吸收率下降，影響藥效；圖為情境照。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕過年期間大魚大肉，血脂節節升高，服用降血脂藥的民眾注意，小心飲食、藥物的交互作用！藥害救濟基金會提醒，服藥期間應避免同時併服3類食品：紅麴-恐致橫紋肌溶解症；葡萄柚汁-增加藥物血中濃度與藥效；燕麥-降低吸收率，吃完燕麥後，至少要間隔2~4小時再服降血脂藥。

紅麴菌素結構 與statin類降血脂藥類似

藥害救濟基金會指出，根據文獻指出，紅麴醱酵過程中所產生的紅麴菌素（Monacolin K）與statin類降血脂藥（lovastatin）結構類似，可以減少膽固醇合成，與降血脂藥物併用會增加發生肌病變等不良反應的風險，如出現深茶色尿、肌肉痠痛與無力，嚴重時可能導致橫紋肌溶解症等危險。建議服用降血脂藥品的病人，食用紅麴類食品前宜先與醫師討論，不要自行併服或食用。

請繼續往下閱讀...

葡萄柚汁會降低藥物的代謝，增加藥物血中濃度與藥效，併服可能提高statin類藥物不良反應發生的風險。（圖取自freepik）

葡萄柚汁抑制體內酵素活性 降低藥物代謝

藥害救濟基金會表示，葡萄柚汁會與許多藥物發生交互作用，其中也包含atorvastatin, lovastatin及simvastatin等降血脂藥物。由於葡萄柚汁會抑制體內酵素CYP3A4活性，降低藥物的代謝，進而增加藥物血中濃度與藥效，因此併服可能提高statin類藥物不良反應發生的風險。特別提醒高血脂病人在用藥期間，避免食用葡萄柚汁。

燕麥高纖維 降低腸胃道吸收率

除了上面所提到的兩種食品外，應避免同時食用的第三大類食品就是—燕麥。藥害救濟基金會說明，燕麥中的燕麥麩（Oat Bran）含水溶性纖維β-聚葡萄醣（β-glucan），有助於降低血中低密度脂蛋白膽固醇；但是燕麥麩內的高纖維會使statin類降血脂藥物，在腸胃道的吸收率下降，影響藥效。因此，建議民眾吃完燕麥食品後，至少要間隔2~4小時，再服用降血脂藥物。

年後想要恢復正常血脂，藥害救濟基金會建議要調整飲食、規律運動及控制體重；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

降脂3招 調整飲食、規律運動、控制體重

想在年後恢復正常血脂，藥害救濟基金會建議，飲食多攝取蔬果、全穀類食品、減少鹽份的攝取、改喝低脂牛奶及優格；烹煮食物時，選用葵花籽油或橄欖油，避免攝取過多的飽和脂肪酸、反式脂肪，以降低血中低密度脂蛋白膽固醇。此外，可透過規律的有氧運動控制體重，增加血中的高密度脂蛋白膽固醇。

藥害救濟基金會強調，必須定期服用降血脂藥物的民眾，應配合醫囑進行藥物治療；食用上述三大類食品前應諮詢醫師、藥師等專業醫療人員，以減少食品與藥物交互作用造成的嚴重不良反應，千萬不可輕忽飲食對用藥的影響！

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法