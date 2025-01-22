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健康網》年年有餘「午」告讚！ 自製「酸菜午仔魚」胃口開

2025/01/22 07:31

漁業署表示，冷冷天氣超適合製作「酸菜午仔魚」，用酸香撲鼻的酸菜搭配豬肉，加上肉質美味細膩的午仔魚一起烹調，讓人胃口全開。（圖擷取自漁業署臉書專頁）

漁業署表示，冷冷天氣超適合製作「酸菜午仔魚」，用酸香撲鼻的酸菜搭配豬肉，加上肉質美味細膩的午仔魚一起烹調，讓人胃口全開。（圖擷取自漁業署臉書專頁）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕過年年菜不可少了象徵「年年有餘」的魚類料理，午仔魚便是熱門選項之一！農業部漁業署在臉書專頁發影片分享，冷冷天氣超適合製作「酸菜午仔魚」，用酸香撲鼻的酸菜搭配豬肉，加上肉質美味細膩的午仔魚一起烹調，讓人胃口全開，趕快學起來！

午仔魚肉質細嫩 含4大營養素

漁業署曾於臉書專頁分享，台灣早期有句俗語：「一午、二紅衫、三鮸、四嘉鱲。」形容民眾心目中好吃的魚種，而第一名就是「午仔魚」，不僅肉質細緻，滋味鮮美，還富含以下營養素：

蛋白質：提供身體必需胺基酸，幫助成長、調節身體機能。

維生素B6：維持胺基酸轉換和正常代謝、維持紅血球正常型態、增進神經系統健康。

菸鹼酸：人體生長與代謝的必須營養素、精神能量滿分神助手。

維生素B12：紅血球製造兵、維持神經、腸胃系統完整運作。

漁業署指出，午仔魚肉質細緻，滋味鮮美，還富含蛋白質、維生素B6、菸鹼酸及維生素B12等營養素；示意圖。（資料照）

漁業署指出，午仔魚肉質細緻，滋味鮮美，還富含蛋白質、維生素B6、菸鹼酸及維生素B12等營養素；示意圖。（資料照）

「酸菜午仔魚」食材、步驟簡單做

漁業署表示，除了傳統煎煮外，製成「酸菜午仔魚」也十分美味！午仔魚肉質美味細膩，搭配豬肉、酸菜一起烹煮，可讓其吸收湯汁的鹹香，在品嘗時，魚肉搭著湯汁一起入口，酸香撲鼻、湯先解膩，味蕾饗宴就此展開。下為所需食材與製作步驟：

準備食材：

午仔魚1尾、酸菜100克、五花肉100克、花椒粒2克、青蔥（切段）20克、薑（切片）20克、豆芽150克、辣椒（切片）2支、高湯500c.c.、油20克、鹽5克、糖5克、米酒30c.c.、香油5c.c.。

製作步驟：

1.先將午仔魚雙面各劃一刀。

2.熱鍋後下油，並將午仔魚煎至兩面金黃上色。

3.接著加入花椒粒、酸菜、五花肉爆香，再放入薑、蔥、辣椒拌炒。

4.倒入高湯煨煮。

5.湯滾後，依序放入鹽、糖、米酒及香油。

6.豆芽菜入鍋煨煮至熟，即完成了！

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