健康網》預防黑心年貨 化學署教2招遠離漂白劑

過年應景食品，常見薑絲、金針、蝦仁、香菇、瓜子、開心果等驗出二氧化硫超標；圖為情境照。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕農曆春節倒數計時，各縣市衛生局都會抽驗應景食品，常見薑絲、金針、蝦仁、香菇、瓜子、開心果等驗出二氧化硫超標，環境部化學管理署提醒，避免購買顏色過白的食品、或是有刺激性氣味的商品，且料理或食用前，先將醃漬或乾燥蔬菜以清水沖洗浸泡處理，就可以有效減少化學物質含量。

化學署指出，食品中的二氧化硫是來自於合法的食品添加物亞硫酸鹽類：如亞硫酸鈉、亞硫酸鉀、低亞硫酸鈉等。這些添加物具有「還原性」可以漂白食品，也能夠防止食物中的分子變質、腐敗，導致顏色、味道改變，因此還有防腐的功能。

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過量食用亞硫酸鹽類有可能會導致急毒性反應，如呼吸困難、腹瀉、嘔吐等症狀；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

亞硫酸鹽類過量 恐呼吸困難、腹瀉、嘔吐

化學署表示，進入人體的亞硫酸鹽類，都會被亞硫酸鹽氧化酵素代謝，變成硫酸根之後，會隨尿液排出體外，不會蓄積在人體內。雖然人體有穩定的代謝流程，過量如成人口服超過250毫克的亞硫酸鈉，還是有可能會導致急毒性反應，如呼吸困難、腹瀉、嘔吐等症狀。

根據聯合國糧農組織與世界衛生組織的食品添加物聯合專家委員會的建議，以一個體重60公斤的成人計算，亞硫酸鹽每日容許攝取量為42毫克（以二氧化硫計）。如果攝取的是合法添加的瓜子（0.03g/kg），成年人約可每天吃到1.4公斤都還在安全範圍內。

年菜佛跳牆含有許多乾貨，化學署建議，可以在料理或食用前，先將醃漬或乾燥蔬菜以清水沖洗浸泡處理，以減少吃進化學添加物；圖為示意圖。（資料照）

泡水去漂白劑 溫水效果比冷水速度快

至於如何減少吃到二氧化硫？化學署表示，可以在料理或食用前，先將醃漬或乾燥蔬菜以清水沖洗浸泡處理。以目前添加容許量最高的金針（4g/kg）為例，在烹煮之前將金針在45℃溫水浸泡中至少20分鐘，或在25℃冷水中浸泡至少60分鐘，就可以有效減少這些化學物質的含量。

化學署也提醒，在選購醃漬或乾燥蔬菜等產品時，應該儘量避免購買顏色過白的食品、或是有刺激性氣味的商品；選擇有可靠標示、有商譽的商家。

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