延緩智能障礙者老化 心路推健康個管服務

心路基金會服務的智能障礙者明勳個性開朗，樂於參加中心的各種活動，透過個人健康管理計畫，延緩老化。（心路基金會提供）

〔記者吳柏軒／台北報導〕高齡化社會下的身心障礙者家庭將更顯困境，心路基金會為分擔「兩代三老」的家庭照顧壓力，透過以個人為中心的健康管理服務計畫，幫助中老年智能障礙者延緩老化，讓家屬喘息、一起好好變老。

心路指出，目前在心路7個日夜間及全日型照顧中心、所服務的260名成年智能障礙者中，有40名住民超過45歲，患有慢性疾病也有近90名。高齡化社會下，這些障礙者的家屬、主要照顧者也慢慢變老，兩代三老問題越發嚴重。

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對於這些無法照顧自己的老孩子，心路指出，近年已提供「健康老化服務」，包含老化檢測、健康管理系統化、飲食計畫，以及個人化的體適能活動。在專業服務團隊的支持下，長期健康追蹤與日常健康維護，全盤掌握障礙者狀態，期盼其健康活到老。

明勳患有高血壓，每天教保員都會幫他量血壓、監測健康。（心路基金會提供）

如63歲的明勳在心路萬芳發展中心接受平日服務，週末才返家，但他一眼僅剩30％視力，罹患高血壓等，他姊姊表示，心路的照顧比我們家人還細心，每週聯絡簿都有教保老師詳細記錄的健康動態，以及給家屬的提醒，且每年為弟弟擬定個人健康計畫，「每次開會討論都是大陣仗」很感謝心路成為家屬後盾。

明勳姊姊也說，弟弟20多年前就出現退化跡象，但因為在心路有各種認知刺激的活動，生理機能維持得還不錯，至今仍可生活自理，所以相信多和人接觸、多動、多笑是延緩老化的良方。

而有感於中老年智能障礙者的老化、退化往往是「懸崖式」的掉落，日常觀察須更具敏感度，加上生理支持照顧如：餵飯，換尿布、如廁後清潔等占比大，心路近年亦滾動式調整於日間照顧中心增設樂活班，因應服務對象需求調整課程節奏與內容，著重於休閒、延緩老化與維持機能。

心路萬芳發展中心教保員鍾佩珊表示，針對中高齡服務對象，工作團隊會在「安全」、「感染」、「情緒」三個面向特別留意，並掌握延緩老化三原則：「吃得好」、「休息夠」、「經常動」，支持服務對象擁有健康充實的老年生活。

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