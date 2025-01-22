健康網》不只發燒 流感「面癱」易忽略 醫籲把握72小時治療

醫師指出，治療面癱應把握黃金72小時，以類固醇或抗病毒藥物及早治療。避免日後留下微笑僵硬、口眼不協調等後遺症；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕正值流感季節，除了發燒、喉嚨痛和全身無力，醫師張家銘指出，還有一種容易被忽略的併發症正悄悄潛伏，那就是面癱（Bell's Palsy）。他強調，面癱不是「等著就會好」，呼籲民眾把握黃金72小時，以類固醇或抗病毒藥物及早治療。否則日後恐留下微笑僵硬、口眼不協調等後遺症。

台北榮總遺傳優生科主任張家銘在臉書粉專「基因醫師張家銘」發文說明，面癱是顏面神經因急性炎症或腫脹受到壓迫，導致面部突然癱瘓，大多數面癱患者幾個月內可以自然恢復，但如果錯過早期治療，不僅恢復期會變得漫長，還可能留下後遺症，如：

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●微笑僵硬，臉一邊動不起來。

●閉眼困難，眼睛乾得像沙漠，甚至不停流淚。

●喝水漏到衣服上，口水控制不住。

面癱發作有「警報」

張家銘說，很多人覺得面癱是突發的，但其實身體早在發病前幾天，可能就發出了「警報」：

●臉不對勁：突然覺得一側臉麻麻的，刺刺的，或者像被東西壓住。

●耳朵有問題：耳朵周圍隱隱作痛，聲音稍微大一點都覺得刺耳。

●味覺不正常：舌頭前半部分對甜味和鹹味變遲鈍，好像味覺開了靜音模式。

●眼睛異常：眼睛乾到爆，或者相反，眼淚像水龍頭一樣停不下來。

●最近生病過：剛得過流感、感冒，或者嘴邊冒出疱疹。這些都是面癱的潛在誘因。

醫師指出，當眼睛乾到爆，或反之，眼淚像水龍頭一樣停不下來，有可能是面癱警訊；圖為情境照。（圖取自freepik）

流感可能侵犯顏面神經

張家銘提到，流感不僅僅是一場普通的病毒感染，它可能觸發免疫系統過度反應，攻擊患者顏面神經。研究發現，特定的基因型可能讓某些人更容易在病毒感染後出現神經炎症。此外，少數人在接種流感疫苗後，因為免疫系統的個體差異，也可能罹患面癱。但無論是哪種情況，只要早治療，就能有效防止後遺症的發生。

面癱治療 眼睛護理也重要

張家銘強調，面癱不是一個「等著自然好」的病！72小時內治療是黃金時間，越早開始治療，效果越好。推薦治療包括：

1.類固醇：快速減輕神經的發炎和腫脹，這是治療的第一步。

2.抗病毒藥物：如果面癱由病毒引起，抗病毒藥物可以提供額外的保護。

3.眼睛護理：眼睛閉不上時，一定要用人工淚液保濕，睡覺時戴眼罩，避免乾燥傷害。

張家銘強調，一旦出現上述症狀，別拖延，早點就醫，早期使用類固醇治療，能顯著縮短恢復時間，避免長期後遺症。並提醒民眾，如果家中有面癱病史或其他免疫相關疾病，也可以進一步進行基因檢測，了解自己的風險。

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