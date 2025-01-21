「來一顆燒一顆」95歲阿公7年3戰肝癌 這2招逆轉勝

3次戰勝肝腫瘤，95歲阿公笑咪咪，氣色紅潤，精神好。（彰基提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕台中市民、95歲的林姓阿公是B肝患者，7年前發現第一顆肝腫瘤，靠RFA（射頻消融術，簡稱「消融術」）成功抗癌，後來2次復發，繼續再接受手術，連動3次腫瘤手術，越活越健康，整個人看起來氣色紅潤、神清氣爽。他笑咪咪地說，「來一顆燒一顆，到100歲也不怕！」

彰基一般內科暨胃腸肝膽內科主治醫師黃稚雯提醒，B型肝炎患者要穩定追蹤，「每半年檢查一次，保健康呷百二」她說，林阿公長期在彰基追蹤B型肝炎，88歲時首度發現肝腫瘤，透過消融術成功治療，90歲、91歲時又復發，因定期檢查，及早發現、及早治療，再次成功康復。因此她強調，B肝患者應持續追蹤，早期發現才能安心控制病情。

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林阿公說，彰基醫療團隊很用心，讓他很感動。有人問他怎麼敢手術，他說，「醫師就是救主，醫師要做就配合，完全信任。」他也呼籲大家，不要拖延或擇日，有病就該及時就醫。

阿公定期回診追蹤治療，3次抗癌成功，不怕肝腫癅找上門。（彰基提供）

黃稚雯特別提醒民眾，B型肝炎患者應定期追蹤，即使年紀大了才發現腫瘤，也不必過度擔心，現今醫療技術已可透過RFA消融術進行治療。彰基自2020年起至2024年9月，統計申請健保給付RFA治療的患者中，有120人年齡超過80歲，其中更有4位高齡超過90歲，皆順利接受消融術治療，顯示高齡患者仍可藉此手術維持良好生活品質。

另外，目前因爲內視鏡微創切肝或者達文西手術的進步，針對肝癌患者，如果適合手術的，一般來講併發症都非常小，以彰基外科及一般外科主治醫師林國華，目前每年內視鏡切肝將近200例，幾乎沒有傷口而且住院5天即可出院，十分安全。需要肝臟移植的患者，林國華目前的成功率百分之百，因此肝癌患者一定要積極治療戰勝病魔，切勿放棄。

定期追蹤與早期治療，對維護長者健康至關重要。彰基鼓勵銀髮族長輩，即使年紀漸長，也應保持定期追蹤與積極治療，讓晚年生活仍可享有良好的生活品質。

醫療科技進步，肝腫瘤患者透過消融術對抗癌症。（彰基提供）

95歲阿公7年3戰肝癌成功，醫師揭露定期追蹤與早期治療是關鍵。（彰基提供）

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