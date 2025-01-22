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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》干貝低卡、少膽固醇！ 營養師教3招辨真偽

2025/01/22 06:30

真假干貝大辨別，上方真干貝剝開呈絲狀，下方假干貝則是整塊如同蒟蒻。（資料照）

真假干貝大辨別，上方真干貝剝開呈絲狀，下方假干貝則是整塊如同蒟蒻。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕料理中有放干貝，往往會讓人覺得有高級感，不過真假干貝要怎麼分清呢？營養師高敏敏於臉書發文指出，除了真干貝，市面上還有組合干貝、腰子干貝，除了口感大不同之外，成分也不一樣。可以從外觀、汁液、肉質來判斷真假，真干貝通常大小形狀不一、肉質細嫩呈絲狀、口感軟嫩多汁。

高敏敏說，干貝是由海鮮貝類的貝柱切下來的部位，也就是貝殼內部用來控制開合的肌肉 ，口感嫩中帶韌，味道鮮甜富含蛋白質， 是料理中常見的高級食材，可以從外觀、汁液、肉質來判斷是否為真。

●真干貝：成分為扇貝的貝柱、大小形狀不一、肉質細嫩呈絲狀、口感軟嫩多汁、價位普遍最高。

●組合干貝：成分為干貝碎肉+食品添加物、形狀完整通常由模具塑形、肉質普遍較粗呈塊狀、口感Q彈像火鍋料較不自然、價位通常較低。

●腰子干貝：成分是牛角貝的貝柱、外觀偏黃形狀像腎臟、肉質乾硬、口感偏柴吃起來像魷魚絲、價位中等。

高敏敏說明，真干貝的營養價值豐富，價位也最高，每100克的干貝就含有熱量57大卡、蛋白質12.7克、 礦物質鋅0.5毫克、膽固醇38毫克，屬於低熱量、低脂且低膽固醇的海鮮，是人見人愛的餐桌美食，了解每種干貝的特色，避免買到組合干貝或腰子干貝，不僅能提升料理的美味層次，還能吃得更安心。

營養師分享干貝營養成分、真假辨別辦法。（圖擷取自高敏敏臉書）

營養師分享干貝營養成分、真假辨別辦法。（圖擷取自高敏敏臉書）

營養師高敏敏。（圖高敏敏提供）

營養師高敏敏。（圖高敏敏提供）

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