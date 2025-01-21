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健康 > 抗老養生 > 減重塑身

9天年假別讓體重失控 「直覺性飲食法」飲控0壓力不挨餓

2025/01/21 11:12

年假聚餐大魚大肉，不少民眾憂心體重失控飆升。（記者張軒哲攝）

年假聚餐大魚大肉，不少民眾憂心體重失控飆升。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕 春節9天連假將到來，年節大魚大肉與頻繁聚餐，不少人憂心體重飆升。

世界健身俱樂部今（21）日指出，直覺性飲食法是近年來歐美地區受關注的健康飲食方法，以「尊重身體需求」為核心的飲食模式，強調聆聽身體訊號並適量進食。不同於傳統的節食法，不限制特定食物或計算卡路里，而是透過調整飲食行為，建立健康與食物的關係，減少因過度壓抑引發的暴飲暴食。掌握6個觀念，年節吃好也能瘦。

1.辨識飢餓與飽足感：

分辨身體的真正需求，只有在感覺飢餓時才進食，並在感到滿足時停下。這能有效避免因情緒、壓力驅動的「心理飢餓」，降低熱量攝取過量的風險。

2.擁抱所有食物：

直覺性飲食法不限制特定食物，強調適量享用任何美味。不需壓抑對佳餚的渴望，避免因禁忌心理引發暴飲暴食的問題。

3.專注於食物本身：

避免一邊看電視或滑手機一邊進食，將注意力集中於食物本身，這樣更能細細品味每一口食物，增強進食的滿足感，以減少因缺乏滿足感而導致進食過量的情況發生。

4.給身體適當的時間調整：

每次進食後，給自己10-20分鐘感受飽足感。如果仍感到飢餓，可以再適量補充，這有助於避免因快速進食造成攝取過量。

5.不要對食物下標籤：

不要給食物貼上「好」或「壞」的標籤，允許自己偶爾放縱，不帶罪惡感地享受飲食，建立健康的心態與飲食關係，減少飲食壓力。

6.尊重身體需求：

身體的需求會隨情況變化，有時需要高纖蔬菜，有時需要高碳水的能量來源，尊重這些變化，選擇適合當下的食物，讓飲食更靈活自在。

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