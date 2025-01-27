自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》感冒也能大「橘」大利！ 醫：適量補充增免疫

2025/01/27 07:31

橘子有象徵吉祥的寓意，是過年很受歡迎的水果。即使感冒也能吃。醫師指出，只要不過量就不會刺激呼吸道，還有增強免疫力效用。（資料照）

橘子有象徵吉祥的寓意，是過年很受歡迎的水果。即使感冒也能吃。醫師指出，只要不過量就不會刺激呼吸道，還有增強免疫力效用。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕過年少不了橘子來應景，不過傳統多認為橘子屬於涼性食物，所以感冒的時候通常會避免食用。不過醫師李尚謙引述研究指出，柑橘類食物有維生素C、橙皮苷，有助感冒痊癒；雖然橘子含有檸檬酸會刺激呼吸道，不過需要吃到非常大量才會引發症狀，一般人也不會吃到這麼多，因此感冒基本上可以安心吃橘子。

聯新國際醫院小兒感染科醫師李尚謙在臉書專頁「育兒上上籤。小兒感染科李尚謙醫師」發文指出，其實不只有華人社會有食補觀念，醫學之父希波克拉底（Hippocrates）很早就說過：「讓食物變成你的藥，讓藥變成你的食物（Let food be thy medicine and medicine be thy food）」。

他表示，2023年有一篇系統性回顧研究刊登於《Food Science & Nutrition》期刊，直接探討哪些食物可以促進免疫力。其中就對柑橘類水果有相當篇幅的說明。其中指出，柑橘類水果富含維生素C，維生素C有助於上皮屏障功能，促進淋巴細胞和吞噬細胞發展；並含有橙皮苷可以抗發炎。

生病怎麼吃 牛奶雞蛋上榜

李尚謙說，除了生病可以多喝水、多吃富含維生素C的水果，還有下列許多食物可以攝取，如木瓜、茶、牛奶和雞蛋：

●木瓜：木瓜本身富含胡蘿蔔素，胡蘿蔔素是抗氧化劑，可以促進淋巴細胞跟T細胞增生。

●蘑菇：蘑菇本身含有硒，有抗氧化跟抗發炎功能; 維生素B6也有穩定神經功能。

●茶：茶含有Epigallocatechin gallate （EGCG），可以促進免疫調節細胞因子的合成。茶胺酸也可以促進免疫細胞產生抗菌的化學物質。

●牛奶和雞蛋：牛奶含有免疫球蛋白和β-酪蛋白，可以幫助抗體合成，改善淋巴細胞功能；雞蛋則可以防止防止金屬螯合和自由基清除所引起的脂質氧化。

醫師引述研究指出，生病吃雞蛋，可防止防止金屬螯合和自由基清除所引起的脂質氧化；圖為示意圖。（圖取自freepik）

醫師引述研究指出，生病吃雞蛋，可防止防止金屬螯合和自由基清除所引起的脂質氧化；圖為示意圖。（圖取自freepik）

李尚謙總結，生病除了可以多補充上述這些可以幫助促進免疫力的食物，別忘了多休息，該請假在家休息就請假在家休息，泡一壺熱茶或喝杯熱牛奶，並且吃顆橘子，才能讓免疫力快快恢復。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中