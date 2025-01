健康網》感冒也能大「橘」大利！ 醫：適量補充增免疫

橘子有象徵吉祥的寓意,是過年很受歡迎的水果。即使感冒也能吃。醫師指出,只要不過量就不會刺激呼吸道,還有增強免疫力效用。(資料照)

沈莉馨/核稿編輯

〔健康頻道/綜合報導〕過年少不了橘子來應景,不過傳統多認為橘子屬於涼性食物,所以感冒的時候通常會避免食用。不過醫師李尚謙引述研究指出,柑橘類食物有維生素C、橙皮苷,有助感冒痊癒;雖然橘子含有檸檬酸會刺激呼吸道,不過需要吃到非常大量才會引發症狀,一般人也不會吃到這麼多,因此感冒基本上可以安心吃橘子。

聯新國際醫院小兒感染科醫師李尚謙在臉書專頁「育兒上上籤。小兒感染科李尚謙醫師」發文指出,其實不只有華人社會有食補觀念,醫學之父希波克拉底(Hippocrates)很早就說過:「讓食物變成你的藥,讓藥變成你的食物(Let food be thy medicine and medicine be thy food)」。

他表示,2023年有一篇系統性回顧研究刊登於《Food Science & Nutrition》期刊,直接探討哪些食物可以促進免疫力。其中就對柑橘類水果有相當篇幅的說明。其中指出,柑橘類水果富含維生素C,維生素C有助於上皮屏障功能,促進淋巴細胞和吞噬細胞發展;並含有橙皮苷可以抗發炎。

生病怎麼吃 牛奶雞蛋上榜

李尚謙說,除了生病可以多喝水、多吃富含維生素C的水果,還有下列許多食物可以攝取,如木瓜、茶、牛奶和雞蛋:

●木瓜:木瓜本身富含胡蘿蔔素,胡蘿蔔素是抗氧化劑,可以促進淋巴細胞跟T細胞增生。

●蘑菇:蘑菇本身含有硒,有抗氧化跟抗發炎功能; 維生素B6也有穩定神經功能。

●茶:茶含有Epigallocatechin gallate (EGCG),可以促進免疫調節細胞因子的合成。茶胺酸也可以促進免疫細胞產生抗菌的化學物質。

●牛奶和雞蛋:牛奶含有免疫球蛋白和β-酪蛋白,可以幫助抗體合成,改善淋巴細胞功能;雞蛋則可以防止防止金屬螯合和自由基清除所引起的脂質氧化。

醫師引述研究指出,生病吃雞蛋,可防止防止金屬螯合和自由基清除所引起的脂質氧化;圖為示意圖。(圖取自freepik)

李尚謙總結,生病除了可以多補充上述這些可以幫助促進免疫力的食物,別忘了多休息,該請假在家休息就請假在家休息,泡一壺熱茶或喝杯熱牛奶,並且吃顆橘子,才能讓免疫力快快恢復。

