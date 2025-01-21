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健康網》寒涼食物害消化不良？ 醫：烹調一動作顧腸胃

2025/01/21 09:32

醫師提到，生冷食物（如沙拉或冰飲）可能會影響腸胃功能，尤其是對於胃腸虛弱者；圖為示意圖。（圖取自freepik）

醫師提到，生冷食物（如沙拉或冰飲）可能會影響腸胃功能，尤其是對於胃腸虛弱者；圖為示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「吃了生菜沙拉腸胃不適，是因為中醫所說的食物『偏寒』嗎？」針對門診個案，醫師劉博仁表示，常見的寒涼食物包含苦瓜、西瓜等，從營養學的角度，其實沒有「寒涼性」的明確科學定義；然而，食物生冷確實可能影響腸胃，建議可以採取適當烹調方式，如將寒涼食物加熱或搭配薑、蒜等辛溫調味料來平衡寒性，減少對腸胃影響。

科博特診所院長劉博仁於臉書粉專「劉博仁營養功能醫學專家」發文表示，在中醫理論中，食物的「寒涼性」是一種屬性，用來描述其對人體的作用。寒涼食物被認為具有清熱、降火、生津止渴的作用，適合用於緩解內熱體質或熱性症狀，如口乾舌燥、便秘或發燒。

常見的寒涼食物包括苦瓜、西瓜、黃瓜、冬瓜、綠豆、海帶，以及柚子、香蕉等水果類。中醫強調對於脾胃虛寒或易腹瀉者，寒涼食物過量攝入可能導致手腳冰冷、消化不良等不適。

醫師提到，寒涼食物有不少好處，例如西瓜和黃瓜因水分含量高，能有效補充水分並降低體溫，特別適合在炎熱氣候下食用；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

醫師提到，寒涼食物有不少好處，例如西瓜和黃瓜因水分含量高，能有效補充水分並降低體溫，特別適合在炎熱氣候下食用；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

寒涼食物通常多汁、低卡

劉博仁說明，其實寒涼食物通常具有高含水量、低熱量的特徵，並富含抗氧化物質。例如，苦瓜中的苦瓜苷具有調節血糖、抗炎作用；綠豆富含抗氧化維生素以及礦物質，能幫助清除自由基，促進體內代謝平衡。西瓜和黃瓜因水分含量高，能有效補充水分並降低體溫，特別適合在炎熱氣候下食用。

他總結，綜合來看，寒涼食物具有多種健康益處，但應根據個人體質與季節條件適量攝取。結合中醫智慧與科學營養建議，可以更有效地達到飲食平衡，促進健康和預防疾病。

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