健康網》6大「長壽食物」揭曉！ 多吃降死亡風險還護心

日本研究指出，男性每天喝5杯或更多綠茶，全因死亡風險降低12%；女性則高達23%；圖為示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕吃對食物，不僅能飽足口腹之慾，更可能成為延年益壽的關鍵！三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健在臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」表示，根據多項大型研究結果，6種「長壽食物」能有效降低全因死亡率及心血管疾病的風險。快來看看這些食物有沒有出現在你的日常飲食中！

綠茶 ：每天喝5杯 降死亡風險12%-23%

日本研究指出，男性每天喝5杯或更多綠茶，全因死亡風險降低12%；女性則高達23%。此外，心血管疾病風險也能下降20%至30%。這是因為綠茶中的多酚（如兒茶素）具有抗氧化及抗發炎的效果。紅茶也有相似功效，但相關研究較少。

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堅果：每週吃5把 降死亡風險20%

根據美國研究，每週食用5次堅果（如杏仁、核桃），全因死亡風險下降20%。堅果富含健康脂肪、維生素E和抗氧化物質，對心血管及代謝健康大有助益。建議每日攝取1小把（約28克），但應避免油炸或高鹽版本。

Omega-3 魚類：每週2次 降死亡風險17%

哈佛研究發現，每週吃2至3次富含Omega-3的魚類（如鮭魚、鯖魚），能降低死亡風險17%，並將心血管疾病相關死亡率減少36%。建議每週攝取2至3次，每次100至120克（掌心大小）。

咖啡：早晨喝2-3杯 降死亡風險16%

2025年的最新研究顯示，每天早晨喝2至3杯咖啡，可將全因死亡風險降低16%，心血管疾病死亡率更減少31%。專家建議，選擇無糖或低糖的咖啡，並在早上至中午前飲用，以避免影響睡眠。

全穀類：每天多吃1份 降 死亡率5%

美國研究指出，每天增加28克全穀物（如鋼切燕麥、糙米）攝取量，可降低總死亡率5%，心血管疾病死亡率則下降9%。減重期間適量攝取全穀物，有助於均衡營養和維持健康。

水果：每天多吃1份 降 死亡風險5%

根據發表於《英國醫學期刊》的系統性回顧分析，每天多吃一份水果（約80至100克），可降低全因死亡風險5%。但攝取量達到5份時，效果趨於平緩。

蕭捷健強調，光靠飲食還不足以保障健康。規律運動、充足睡眠與良好的生活習慣才是長壽的真正密碼。想要健康長壽，從今天起就開始調整生活方式，讓自己活得更健康、開心！

根據美國研究，每週食用5次堅果（如杏仁、核桃），全因死亡風險下降20%；示意圖。（圖取自freepik）

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