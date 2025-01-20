健康網》啵一聲折手指會關節炎？ 醫「50年親測」揭密了

醫師表示，從目前現有證據來看，折手指對健康沒有重大影響，除非感到疼痛、不適或異常變形，就應該立即尋求醫療協助；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕愛折手指，聽到「啵」一聲欲罷不能？長輩常警告這樣做有關節炎風險。醫師王思恒表示，多項研究發現，爆關節和關節炎之間沒有顯著關聯。另外，也曾有醫師堅持親身實測，單手「爆關節」持續50年。結果發現，兩手的關節健康狀況幾乎一樣。而從目前現有證據來看，折手指對健康沒有重大影響，除非感到疼痛、不適或異常變形，就應該立即尋求醫療協助。

啵一聲並非骨頭碰撞

恆新復健科診所醫師王思恒在臉書專頁「一分鐘健身教室」發文指出，關節聲音主要來自於關節內的液體「滑液」，它在保護關節的同時，也潤滑關節運動。當我們拉扯或施力於關節時，滑液壓力會降低，形成小氣泡（氣穴現象）。這些氣泡的形成或瞬間破裂，會釋放能量，產生聲響。有趣的是，有些科學家還爭論這聲音到底是氣泡形成還是破裂造成的，目前尚未定論，但可以確定的是它並非骨頭碰撞的聲音。

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醫師指出，從目前現有證據來看，折手指對健康沒有重大影響，除非感到疼痛、不適或異常變形，就應該立即尋求醫療協助；圖為情境照。（圖取自freepik）

王思恒提到，很多人擔心經常折關節會導致骨關節炎，也就是指節腫大，而且會僵硬疼痛的關節退化性疾病。但研究顯示，這種擔心似乎有點過度：

●多項研究發現：爆關節和關節炎之間沒有顯著關聯。例如，一項研究比較了每天習慣爆關節的人與從不爆關節的人，結果顯示這兩組人在關節炎發生率上幾乎沒有差異。

●長期個案觀察：一名醫師堅持用左手每天爆關節，右手則不爆，持續了50年。結果發現，兩手的關節健康狀況幾乎一樣。

因此，王思恒總結，從目前的科學證據來看，折手指對健康並沒有重大危害。但如果你感到疼痛、不適，或關節有異常變形，就應該立即尋求專業醫療意見。

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