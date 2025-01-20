健康網》大寒注意防寒潤燥 中醫：3穴補腎強身健體

黃譯萱指出，排骨、白蘿蔔、玉米搭配小火燉煮，能生津降火，幫助消化，適合乾冷氣候食用。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕24節氣中的最後一個節氣「大寒」登場，標誌著冬季即將結束。儘管此時氣候寒冷，但春天的氣息已悄然萌動。在這繁忙的歲末時節，扶原中醫診所中醫師黃譯萱在臉書專頁「扶原中醫診所」發文提醒民眾，應做好防寒冷、常泡腳、防燥邪，食療則推薦白蘿蔔排骨湯、蓮藕木耳排骨湯、紅糖薑棗茶；並按補腎三穴：湧泉、照海、太谿，來強身健體，顧好健康迎接春天的到來。

冬藏養生 保暖防寒是關鍵

大寒時節天寒地凍，是一年中最冷的時候，人體易受寒邪侵襲，氣血不暢可能導致心腦血管疾病、關節痛和感冒等問題。因此，中醫強調「藏」的養生之道，需特別注意保暖和潤燥。

請繼續往下閱讀...

大寒養生建議：

1. 防寒冷：冬季是心血管疾病和呼吸道疾病高發季節。突然降溫容易引發高血壓、氣喘等問題。專家建議，應特別注意背部、頭頸部保暖，運動前務必暖身。此外，避免室內外溫差過大，可有效減少健康風險。

2. 常泡腳：每晚以熱水泡腳能促進血液循環，改善手腳冰冷和久坐導致的不適。建議水位高度達到小腿，泡後擦乾並穿上襪子保暖，避免寒氣侵入。

3. 防燥邪：隨著冬春交替，飲食應由「藏」轉「生」。減少進補量，多選植物性食材，如香菇、山藥、生薑等，有助於理氣化痰和潤燥降火。

大寒養生食療推薦

●白蘿蔔排骨湯：排骨、白蘿蔔、玉米搭配小火燉煮，能生津降火，幫助消化，適合乾冷氣候食用。

●蓮藕木耳排骨湯：蓮藕與黑木耳燉排骨，不僅能清熱潤肺，還具補氣養血、增強免疫的效果。

●紅糖薑棗茶：生薑、紅棗、枸杞搭配紅糖煮茶，能溫暖身體，促進血液循環，是寒冷天氣的理想飲品。

補腎三穴 強身健體

●湧泉穴： 足底前1/3凹陷處，補腎氣、增精益髓。

●照海穴： 足內踝尖下方凹陷處，有助於養陰滋腎。

●太谿穴： 足內踝尖與跟腱間凹陷處，能促氣血流暢。

黃譯萱提醒，大寒時節應避免操勞，保持心情平和，同時做好防寒保暖和飲食調養，為即將到來的春季打下健康基礎。

黃譯萱說，足底前1/3凹陷處為湧泉穴，補腎氣、增精益髓。；圖為情境照。（圖取自freepik）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法