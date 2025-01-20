首篩大腸癌有驚喜！ 竹縣辦抽獎催篩

新竹縣從即日起到10月31日為還沒做過大腸癌篩檢的50歲到74歲縣民、以及定期篩檢呈陽性後於同期間做完大腸鏡檢查的鄉親辦抽獎，以預防大腸癌上身。（取自竹縣府官網）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣50歲以上到74歲的縣民，還有6萬多人還沒做過大腸癌篩檢，偏偏這個疾病是新竹縣10大癌症發生率的第3名。因此縣府衛生局即日起到今（2025）年10月31日為止，為前述族群舉辦「守護腸道好運到」抽獎活動，只要是設籍新竹縣、50歲到74歲在各醫療院所完成糞便潛血首篩的縣民，或經定期篩檢為陽性能在前述期間完成大腸鏡檢查的縣民，就有機會抽獎拿2500元等值禮券。

縣府衛生局長殷東成說，近9成大腸癌發生在50歲以上，每年約有1萬7000人罹患，平均每29分鐘就新增1名大腸癌患者。它更是新竹縣10大癌症發生率的第3名，發生年齡中位數是67歲，所以該局鼓勵50歲到74歲的縣民踴躍做篩檢。

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去年全縣篩檢了2萬5000多名鄉親，有583人長有瘜肉，46人確診為大腸癌。另統計發現，縣內50歲到74歲符合大腸癌篩檢首篩資格的人，還沒做過篩檢的民眾高達6萬多人，所以該局希望透過辦抽獎活動，讓更多縣民站出來守護自己的腸道健康。

此外，從今年元旦起，縣府擴大補助免疫法糞便潛血檢查對象，只要是45歲到49歲，或是40歲到44歲具大腸癌家族史的民眾，也可以帶健保卡到健保特約醫療機構或新竹縣各衛生所領取腸篩管接受大腸癌的篩檢，約2週便可知道篩檢結果。

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