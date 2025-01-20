肝硬化併發胃靜脈曲張出血 三總內視鏡超音波止血新突破

三軍總醫院醫療團隊使用內視鏡超音波技術成功治療胃靜脈曲張出血。（三軍總醫院提供）

〔記者林惠琴／台北報導〕1名72歲女性因長期每日飲用米酒500c.c.及慢性C型肝炎，罹患肝硬化，並且診斷出肝癌，接受免疫與標靶治療，卻因肝硬化併發胃靜脈曲張，發生大規模吐血，經醫療團隊使用內視鏡超音波技術成功治療胃靜脈曲張出血，為國內首例。

三軍總醫院胃腸科醫師林榮鈞與放射診斷部醫師何幸豪攜手合作，利用內視鏡超音波技術進行精準定位，完成線圈（coil）栓塞術，成功阻斷胃靜脈曲張的出血來源並達到止血效果。術後，患者因出血引發的肝昏迷症狀顯著改善，數日後順利康復出院。

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林榮鈞表示，內視鏡超音波技術憑藉精準定位，能快速鎖定出血點並進行有效治療，這是台灣首次成功應用內視鏡超音波技術治療胃靜脈曲張出血。相比傳統的內視鏡硬化劑注射療法，內視鏡超音波導引線圈栓塞術不僅大幅降低手術風險，還顯著提升治療成效，展現出更高的安全性與成功率，且患者負擔更小。

何幸豪指出，這項技術整合了內視鏡與影像學的優勢，實現了微創、高效的治療目標，未來希望進一步應用於其他肝硬化相關併發症，造福更多患者。

此技術成果已於去年獲選至第107回日本消化器內視鏡學會總會進行口頭發表報告，並於台灣消化醫學週榮獲Research Award 第2名。

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