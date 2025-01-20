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肝硬化併發胃靜脈曲張出血 三總內視鏡超音波止血新突破
〔記者林惠琴／台北報導〕1名72歲女性因長期每日飲用米酒500c.c.及慢性C型肝炎，罹患肝硬化，並且診斷出肝癌，接受免疫與標靶治療，卻因肝硬化併發胃靜脈曲張，發生大規模吐血，經醫療團隊使用內視鏡超音波技術成功治療胃靜脈曲張出血，為國內首例。
三軍總醫院胃腸科醫師林榮鈞與放射診斷部醫師何幸豪攜手合作，利用內視鏡超音波技術進行精準定位，完成線圈（coil）栓塞術，成功阻斷胃靜脈曲張的出血來源並達到止血效果。術後，患者因出血引發的肝昏迷症狀顯著改善，數日後順利康復出院。
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林榮鈞表示，內視鏡超音波技術憑藉精準定位，能快速鎖定出血點並進行有效治療，這是台灣首次成功應用內視鏡超音波技術治療胃靜脈曲張出血。相比傳統的內視鏡硬化劑注射療法，內視鏡超音波導引線圈栓塞術不僅大幅降低手術風險，還顯著提升治療成效，展現出更高的安全性與成功率，且患者負擔更小。
何幸豪指出，這項技術整合了內視鏡與影像學的優勢，實現了微創、高效的治療目標，未來希望進一步應用於其他肝硬化相關併發症，造福更多患者。
此技術成果已於去年獲選至第107回日本消化器內視鏡學會總會進行口頭發表報告，並於台灣消化醫學週榮獲Research Award 第2名。
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