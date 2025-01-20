花蓮癌末翁圓夢辦「生前歡送會」 深情告白妻子親友動容

花蓮阿清哥抗癌13年，去年底病情惡化後選擇居家安寧，門諾醫院提供專業的醫療支持與心理慰藉，助阿清哥在人生最後的旅程找到平靜與尊嚴。（門諾醫院提供）

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮66歲阿清哥抗癌13年，去年底病情惡化，在生命最後一哩路，想跟親友好好道別。曾任安寧居家護理師的女兒，特別舉辦「生前歡送會」，讓父親在生命最後階段與親友道別。阿清哥送給妻子新機車，取名為「阿清號」，並深情告白「未來車發不動，至少還能罵我『臭阿清』」，一句話感動全場親友。

阿清哥罹患鼻咽癌，原本控制良好，但癌細胞去年初再復發，且長得又急又快，難以治癒，在門諾醫院建議下，他與家人選擇居家安寧，並由醫療團隊到家中提供醫療支持與心理慰藉。過去在門諾醫院擔任安寧居家護理師的女兒感動淚流不止說：「陪伴病人善終、圓夢是日常，但主角變成自己的爸爸，卻成為人生當中最難的功課。」

請繼續往下閱讀...

女兒表示，父親罹癌之初讓她無法接受，連靠近病房探視都感到害怕，以為只要不看見，就可以當作沒有生病；直至去年初病況惡化，她勇敢選擇一路陪伴手術、治療，並準備專屬父親的歡送會，用行動留下珍貴回憶。

花蓮阿清哥罹患鼻咽癌，在生命最後一哩路，舉辦「生前歡送會」與親友好好道別。（門諾醫院提供）

繼承父業、專職做餐飲的兒子說，父親即將遠行，親友們齊聚一堂為父親「餞行」，他對此充滿感謝。父親一直鼓勵他在學業、事業上創新，常為他按讚；若上帝說此生只能為1人按讚，他會毫不猶豫按給爸爸。

「你陪我一生，很遺憾我不能陪你到老。」阿清哥向妻子深情告白令全場動容，妻子回應：「你留給我的恩典已足夠，謝謝你。」妻子樂觀可愛，每天早晨對阿清哥說：「我們還有100天。」即使病痛纏身，她總是提醒阿清哥活在當下，珍惜彼此擁有的每一天。

阿清哥邀請親友好好道別，讓他有機會聽到親人想對他說的話，會中還特別放置郵筒，讓不好意思當面說心裡話的親友們，可透過投遞明信片傳達心意。

門諾醫院今指出，阿清哥用愛與勇氣書寫人生最後篇章，他的坦然與感恩感動每個人。醫院團隊陪伴在側，為他提供專業的醫療支持與心理慰藉，安寧不是等死，而是讓患者不再被病痛所困，在人生最後的旅程中找到平靜與尊嚴。

花蓮阿清哥抗癌13年，在生命最後一哩路，舉辦「生前歡送會」與親友好好道別。（門諾醫院提供）

阿清哥舉辦「生前歡送會」，用愛與勇氣書寫人生最後篇章，他的坦然與感恩感動每個人。（門諾醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法