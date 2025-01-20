喝酒致癌新發現！ 專家揭密5大機制

酒精傷身不只傷肝，研究揭露5大致癌機制；圖為情境照。（圖取自photo AC）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國每年有10萬人因飲酒罹癌，其中2萬人不幸病逝，使酒精成為繼菸品、肥胖之後的第3大可預防致癌因素。《生活科學》（Live Science）最新報導指出，科學家已發現酒精透過至少5種不同機制引發癌症，且飲酒量愈大，罹癌風險愈高。美國衛生總署更在今年初發布諮詢報告，呼籲在酒精飲料標籤上加註警語。

專家表示，酒精的致癌機制複雜而多元，其中最關鍵的是酒精中的乙醇成分。乙醇會干擾人體 DNA甲基化作用，導致原本抑制腫瘤生長的基因失去功能。更令人憂心的是，當身體代謝乙醇時，會產生1種稱為乙醛的物質，這兩種物質都具有致癌性。

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威斯康辛大學醫學院副教授洛肯特（Noelle LoConte）解釋：「乙醇和乙醛一旦接觸口腔、喉嚨或食道的黏膜，就可能引發癌症。」這些物質不僅會破壞DNA，還會阻礙DNA合成與修復，使細胞失控生長，形成腫瘤。由於酒精主要在口腔和肝臟中分解，這些部位特別容易受到傷害。

第三個致癌機制與活性氧化物（ROS）有關。過量飲酒會刺激體內產生過多活性氧化物，造成氧化壓力，不僅傷害DNA，還會導致肝臟發炎和疤痕化，增加罹患肝癌風險。

酒精還會影響荷爾蒙平衡，這是第4個致癌機制。研究發現，飲酒會提高血液中的雌激素濃度，而雌激素可能加速某些類型乳癌的生長和擴散。洛肯特強調，對於具有特定受體的乳癌腫瘤而言，雌激素就像「加油」一般危險。

最後，酒精還可能扮演「溶劑」角色，幫助其他致癌物質（如香菸中的有害物質）更容易滲透進入人體組織，特別容易引發口腔癌和喉癌。

值得注意的是，研究顯示，不論飲用何種酒類，只要含有酒精，就有致癌風險。雖然罹癌與否受多種因素影響，包括家族病史、整體健康狀況和生活習慣等，但減少飲酒確實能降低罹癌風險。

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