健康網》大寒食補全攻略！ 學者：多吃黑食 少吃生冷

洪泰雄表示，大寒養生重點在「保暖養腎、補益氣血」。推薦吃黑色食材如黑豆、黑芝麻，有助補腎禦寒；圖為示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕今（20）日是24節氣「大寒」，寒冷的最後一站。營養學者洪泰雄分享食補全攻略，其中提到，大寒養生重點在「保暖養腎、補益氣血」。推薦吃黑色食材如黑豆、黑芝麻，有助補腎禦寒。另提醒，大寒雖適合進補，仍應避免進食過多高熱量或油膩食物，造成消化負擔。也要避免食用生菜沙拉等生冷食物，否則容易損傷陽氣，加重寒冷感。

洪泰雄於臉書發文指出，大寒是24節氣中的最後一個節氣，也是寒冷冬季的頂點。此時養生除了保暖養腎，同時也需為迎接春天做好身體調整。以下是大寒節氣的飲食建議：

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●溫補為主，補益氣血：寒冷時節易傷陽氣，此時可選擇溫熱性食材來補充能量，促進血液循環。可食用肉類如羊肉、牛肉、雞肉，這些溫性肉類可以補充氣血並驅寒；藥膳湯品如薑母鴨：加入老薑和米酒，驅寒效果佳；十全大補湯適合氣血虛弱或寒性體質者食用；四神湯健脾益胃，促進消化吸收。也可加入薑、蔥、蒜、胡椒等溫熱性調料，提升菜餚的暖身效果。

●補腎助陽，強化免疫：冬季對應腎臟功能，適當補腎可增強身體抵禦寒冷的能力；黑色食材黑豆、黑芝麻、黑木耳、桑葚等，均有補腎益氣的作用；堅果類如核桃、杏仁有助補腎養生，且富含健康脂肪與能量；山藥益腎健脾，搭配排骨或煮粥都很好。

洪泰雄說，大寒進補還可以吃堅果類如核桃、杏仁，有助補腎養生，且富含健康脂肪與能量。（圖取自photoAC）

●多食溫熱性蔬果，增強陽氣：可多吃蔬菜如洋蔥、韭菜、大白菜、生薑、胡蘿蔔；水果像是棗子、龍眼、橙子、柿餅等，少吃生冷水果，如西瓜、哈密瓜等；湯粥類可以選擇紅棗桂圓茶補氣養血，適合手腳冰冷者；南瓜紅豆湯健脾暖胃、消腫利水；薑絲魚片粥暖胃驅寒，促進消化。

●適量進補，不可過度：大寒雖然適合溫補，但應量力而行，避免進食過多高熱量或油膩食物，造成消化負擔。特別是體內有痰熱或屬於濕熱體質的人，應適當控制溫熱性食材的攝取，例如薑母鴨等。

大寒容易天氣乾冷，容易引起口乾、皮膚乾燥等不適，應注意補充水分。洪泰雄推薦熱飲如菊花枸杞茶，可暖身滋潤。（圖取自photoAC）

●保持水分與滋陰平衡：天氣乾冷，容易引起口乾、皮膚乾燥等不適，應注意補充水分；熱飲如薑茶、紅糖水、枸杞茶、菊花枸杞茶，可暖身滋潤；或選擇滋陰食材如銀耳、蓮藕、百合，適合煮湯或甜品。

●忌吃生冷與寒涼食物：避免食用如生菜沙拉、生魚片、冷飲等，這些食物容易損傷陽氣，加重寒冷感。

洪泰雄總結，大寒是冬季進補的最佳時機，但需根據個人體質調整飲食方案，溫補而不過補，注重保暖與氣血調理，為春季打好健康基礎。

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