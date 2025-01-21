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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》「黃鰭鯛」營養爆棚！ 漁業署：強化肌肉護腸胃

2025/01/21 12:00

漁業署表示，黃鰭鯛含有豐富的營養價值，熱量低、蛋白質高，有助於肌肉增長。（資料照）

漁業署表示，黃鰭鯛含有豐富的營養價值，熱量低、蛋白質高，有助於肌肉增長。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕黃鰭鯛不論炭烤、煮湯或紅燒都很適合！農業部漁業署於臉書專頁發文分享，黃鰭鯛含有豐富的營養價值，熱量低、蛋白質高，有助於肌肉增長外，其富含維生素B群，也可維持人代謝，協助神經、腸胃系統運動，可謂是營養滿滿。

漁業署表示，黃鰭鯛台語俗稱「赤翅仔」，體色略為青灰帶黃色，腹側為銀白色，側線很明顯，與魚體備援平行，吻部較尖，鰓蓋有黑緣，臉頰上有暗色成雞爪狀的條紋，是高級食用魚類，亦為沿海地區的養殖魚種之一。肉質細綿味美，適合炭烤、煮湯或紅燒。

針對黃鰭鯛營養價值，以每100公克來看，其熱量低，僅136大卡、蛋白質高達19.2克，支鏈胺基酸也高達2825毫克，且脂肪含量低，僅6公克，omega-3脂肪酸也有985毫克。至於維生素而言，其含有豐富的維生素B1、B2、B6、B12，分別為0.48毫克、0.24毫克、1.66微克。黃鰭鯛還含有豐富礦物質，如鈉、鉀、鈣、鎂、鐵、鋅、磷。

漁業署表示，由此可知，黃鰭鯛營養滿滿，除了必備的優質蛋白質協助肌肉增長外，還可協助人體補充維生素B群，維護人體能量正常代謝，協助神經、腸胃系統完整運作。

漁業署分享黃錫鯛、黃鰭鯛之外觀差異。（圖取自漁業署臉書專頁）

漁業署分享黃錫鯛、黃鰭鯛之外觀差異。（圖取自漁業署臉書專頁）

一圖看懂黃錫鯛、黃鰭鯛差異

黃錫鯛、黃鰭鯛傻傻分不清楚？漁業署曾於臉書專頁發文分享分辨小訣竅，其中黃錫鯛學名為平鯛，多生於台灣西部海域，其吻部較園頓，臉頰無任何條紋，身上具有許多淡金色幼條紋；至於黃鰭鯛學名則是黃鰭棘鯛，常見於台灣南、北、西部或澎湖海域，吻部較尖，臉頰上具有數暗色呈雞爪狀的條紋，身上無斑紋。

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