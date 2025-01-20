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健康 > 抗老養生 > 運動復健

繪圖師右腕痛打類固醇 反釀皮下組織鈣化疼痛加劇

2025/01/20 18:15

骨科醫師李松青指出，聚焦型震波可做為治療異位鈣化的另一選擇。（活力得提供）

骨科醫師李松青指出，聚焦型震波可做為治療異位鈣化的另一選擇。（活力得提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕一名20多歲繪圖師打球跌倒造成右手腕疼痛，接受局部類固醇注射止痛，不但沒改善且疼痛加劇，後至其他骨科就醫，檢查發現是皮下組織鈣化併發症導致，對此，骨科醫師李松青提醒，類固醇注射當心異位鈣化併發症！

活力得中山脊椎外科醫院、澎湖松青診所骨科醫師李松青指出，患者因跌倒引起右手尺骨莖突疼痛，即手腕關節附近疼痛，曾在他院接受局部類固醇注射3次想要止痛，但是止痛期限越來越短，而且因為繪圖的工作量大，反而持續疼痛難耐，到院檢查發現他是皮下組織鈣化引起的疼痛，亦即因類固醇注射引起的異位鈣化併發症。

李松青指出，2005-2020年於法國及澳洲醫院發表的文獻上均曾提及，非侵入性的體外震波可以安全的治療異位鈣化，因此建議患者接受聚焦型震波治療，經低能量聚焦型震波治療後，期間疼痛感已逐漸下降，累計治療12次、滿3個月後雖停止震波治療，回診時以X光檢查顯示鈣化仍持續減少，滿4個月後，異位鈣化幾乎消失。主要是聚焦型震波治療的效用在於促進循環，因此能讓鈣化明顯減少改善，疼痛自然逐漸消失。此為自費療程，費用依照患者所需施打的發數而定，施打1發1元。

類固醇注射引起異位鈣化併發症患者，接受體外震波治療前鈣化嚴重（圖左）且疼痛，治療後（圖右）鈣化完全消失且疼痛也改善了。（活力得提供）

類固醇注射引起異位鈣化併發症患者，接受體外震波治療前鈣化嚴重（圖左）且疼痛，治療後（圖右）鈣化完全消失且疼痛也改善了。（活力得提供）

李松青表示，局部類固醇注射併發症有注射部位疼痛、軟組織萎縮、肌腱和軟骨磨損及囊腫鈣化，2020年美國加州大學聖地牙哥分校整形外科發表文獻出現第1例的異位鈣化併發症，他也曾於2021年診斷一位50多歲女性因類固醇注射造成於豆狀骨附近異位鈣化的病例。雖屬罕見，但須留意小心！

李松青進一步說明，除了局部類固醇注射會造成異位鈣化併發症，其他常見原因有，外傷、燒傷、曠日持久的不活動及大手術後。至於一般治療異位鈣化的方式，包括物理療法、非類固醇消炎藥或放射療法等。

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