自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

健康網》心情愉悅不易感冒！ 營養師曝「長壽」秘訣

2025/01/22 15:31

研究顯示，心情開朗且愉悅的人，長壽比例高，且罹患感冒或疾病的機率，也相對較低；圖為情境照。（圖取自freepik）

研究顯示，心情開朗且愉悅的人，長壽比例高，且罹患感冒或疾病的機率，也相對較低；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你知道保持心情愉快，是長壽的秘訣之一嗎？營養師廖欣儀在臉書粉專「欣儀的營養聊天室」發文分享，研究顯示，心情開朗的人，長壽比例高；少發脾氣、工作壓力較少的人，罹患心臟病的機會較低；心情愉悅的人，罹患感冒或疾病的機率相對較低；有憂鬱傾向或憂鬱症者，罹患阿茲海默症機率較高。

保持開心的方法

廖欣儀說，生活充斥著工作、親子、經濟的壓力，要隨時保持「愉悅」好像有點困難，但還是想要活得久一點，所以每天運動、吃美食、看美景，就是保持開心的方法。城市中生活步調緊湊，容易讓人心情鬱悶，因此可以盡量遠離塵囂，這樣看山、看海的心情，也會變開闊。

人際關係很重要

廖欣儀提到，人際關係與社交活動，當然也是很重要的！但是要想辦法閃躲負面朋友，例如：要避開常把自己當情緒垃圾桶的人；以及把假面朋友刪除，把重心放在真心相待的朋友；維持儀式感的社交聚會，像是看到照片會很開心。

廖欣儀說，要把重心放在真心相待的朋友；維持儀式感的社交聚會，像是看到照片會很開心；圖為情境照。（圖取自freepik）

廖欣儀說，要把重心放在真心相待的朋友；維持儀式感的社交聚會，像是看到照片會很開心；圖為情境照。（圖取自freepik）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中