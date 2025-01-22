健康網》心情愉悅不易感冒！ 營養師曝「長壽」秘訣

研究顯示，心情開朗且愉悅的人，長壽比例高，且罹患感冒或疾病的機率，也相對較低；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你知道保持心情愉快，是長壽的秘訣之一嗎？營養師廖欣儀在臉書粉專「欣儀的營養聊天室」發文分享，研究顯示，心情開朗的人，長壽比例高；少發脾氣、工作壓力較少的人，罹患心臟病的機會較低；心情愉悅的人，罹患感冒或疾病的機率相對較低；有憂鬱傾向或憂鬱症者，罹患阿茲海默症機率較高。

保持開心的方法

廖欣儀說，生活充斥著工作、親子、經濟的壓力，要隨時保持「愉悅」好像有點困難，但還是想要活得久一點，所以每天運動、吃美食、看美景，就是保持開心的方法。城市中生活步調緊湊，容易讓人心情鬱悶，因此可以盡量遠離塵囂，這樣看山、看海的心情，也會變開闊。

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人際關係很重要

廖欣儀提到，人際關係與社交活動，當然也是很重要的！但是要想辦法閃躲負面朋友，例如：要避開常把自己當情緒垃圾桶的人；以及把假面朋友刪除，把重心放在真心相待的朋友；維持儀式感的社交聚會，像是看到照片會很開心。

廖欣儀說，要把重心放在真心相待的朋友；維持儀式感的社交聚會，像是看到照片會很開心；圖為情境照。（圖取自freepik）

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