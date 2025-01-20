孩子割包皮寒假正合時 全麻+神經阻斷術助止痛

安南醫院麻醉科主任蘇翔強調，唯有親子皆了解麻醉的原理、安全性和手術注意事項，才有助於減少焦慮，並確保孩子順利且舒適地度過手術；情境照。（圖取自Pixabay）

〔記者王俊忠／台南報導〕為避免影響孩子學業，不少家長會選在寒暑假替包皮過長或過緊的學齡男童安排做包皮環切手術。安南醫院麻醉科醫師指出，包皮環切是以全身麻醉進行手術，手術位置神經較敏感，孩子甦醒後易哭鬧，全身麻醉甦醒時不適合立即服用止痛藥，若改採針劑止痛，多數又不適合幼童或17公斤重以下孩童，陰莖神經阻斷術提供解決方案。

台南市立安南醫院麻醉科主任蘇翔醫師指出，陰莖神經阻斷術是透過注射局部麻醉劑來控制陰莖感覺神經，提供立即且長效的局部麻醉，確保患者在手術過程和術後都能減少疼痛和不適。麻醉效果通常在4-6小時內消退，孩子可能會感到輕微不適，但這時已可配合醫師開具的口服止痛藥來控制。目前主要應用於兒科，以利孩子進行如包皮環切術、陰莖下裂修復手術等泌尿外科手術後，保持舒適、減少焦慮。如是非病因性包皮環切手術，這神經阻斷術需自費。

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蘇翔說明陰莖神經阻斷術執行流程，涵蓋1、準備：給予全身麻醉劑前，醫療團隊會向家長和孩子解釋麻醉過程，將男童患者送到手術床；2、麻醉注射：孩子全身麻醉後，醫師會找到需要麻醉的具體神經位置，通常是將局部麻醉劑注射到陰莖基部、或供應該區域感覺的神經附近，甚至會注射多個部位，確保麻醉效果的全面性。

陰莖神經阻斷術的麻醉注射步驟，通常是將局部麻醉劑注射到陰莖基部、或供應該區域感覺的神經附近（如紫色區域所示），以達到麻醉效果。（安南醫院提供）

3、產生效果：孩子不會感到疼痛，麻醉效果可持續幾小時（具體時間取決於使用的麻醉劑量）；4、監測：手術過程中，醫療團隊會密切監測，確保麻醉達到預期效果，且無不良反應。但他說，陰莖神經阻斷術也有一定風險，如感染、過敏、神經損傷及其他暫時性副作用（輕微腫脹、瘀傷或注射部位出血等），但藉由經驗豐富專業人員執行，事前詢問有無已知過敏史等，將併發症風險降到最低。

蘇翔強調，男童手術，家長角色很重要，建議視孩子年齡和理解能力，簡單解釋將要發生的事、及為何要麻醉，並向孩子保證手術過程不會疼痛，唯有親子都了解麻醉原理、安全性和手術注意事項，才有助於減少焦慮，確保孩子順利、舒適地度過手術。

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