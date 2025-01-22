健康網》喝果汁也能很健康 醫教5招：飯後喝防血糖飆

醫師引述研究表示，喝果汁搭配水果可以補充纖維和飽足感。這樣不僅能享受果汁的甜美，還能獲得完整水果的健康好處；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕隨著健康意識抬頭，越來越多民眾開始知道果汁看似健康，但喝多恐導致糖尿病、肥胖等問題。醫師張家銘表示，國外一項重量級研究建議，喝果汁時掌握5秘訣，像是控制份量、挑選100%純果汁、若飯後喝則能減少升糖負擔等。就可以在享受果汁甜美之餘，補充身體所需維生素、抗氧化物等營養成分。

台北榮總遺傳優生科主任張家銘在臉書粉專「基因醫師張家銘」發文表示，最近加拿大多倫多大學和美國哈佛大學的研究團隊發表了一項重量級研究，發表在《兒科和青少年醫學檔案》（JAMA Pediatrics），探討純果汁與健康之間的關係。研究團隊發現，純果汁確實可能與體重增加相關，但只要掌握正確喝法，大家一樣可以享受果汁的甜蜜滋味，還能喝出健康。

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張家銘提到，研究指出，1杯純果汁含有和3顆水果相同的果糖和熱量，喝太多不僅容易攝取過量的卡路里，還會因快速升糖對身體帶來負擔。不過研究也指出，適量飲用100%純果汁，其實可以為身體提供維生素、抗氧化物等健康營養成分。

5秘訣健康喝 搭配水果也重要

●控制份量是關鍵：美國國家營養指南建議，青少年與成人每天飲用純果汁的量應控制在 8盎司（約240毫升） 以內。這樣的份量既能享受果汁的美味，又能避免攝取過多的果糖和卡路里。

●飯後喝果汁，減少升糖負擔：果汁雖然天然，但快速吸收的糖分可能讓血糖瞬間飆高。建議在正餐後飲用果汁，搭配食物中的纖維與蛋白質，能減緩果糖吸收的速度，減少對胰島素的負擔。

●搭配完整水果，一舉兩得：如果覺得一杯果汁不夠滿足，不妨搭配一顆水果來補充纖維和飽足感。這樣不僅能享受果汁的甜美，還能獲得完整水果的健康好處。

●選擇100%純果汁，遠離添加糖飲品：記得挑選標示「100%純果汁」的產品，避免添加糖或其他成分的飲品。這樣才能真正喝到水果的天然精華，而不是無意間攝取過多的人工糖分。

●果汁當點心，而非解渴飲品：純果汁應該被視為一種健康點心，而不是日常解渴的飲料。平時解渴時，優先選擇白開水或氣泡水，果汁則保留給需要補充能量的時刻。

醫師引述研究指出，純果汁應該被視為一種健康點心，平時解渴時，仍應優先選擇白開水或氣泡水；圖為情境照。（圖取自freepik）

適量純果汁 護心助免疫、改善皮膚

張家銘補充，純果汁含有豐富的維生素C、抗氧化物和鉀，對促進免疫力、改善皮膚、維持心臟健康都有幫助。研究人員也指出，對於不愛吃水果的孩子，適量飲用純果汁是一種簡單的補充方式。

他提醒，雖然果汁不能取代完整水果，但它也不是一無是處。知道它的特性，掌握正確的喝法，控制好份量，大家完全可以享受它的美味，同時維持健康。

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