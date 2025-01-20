健康網》大寒「3茶飲」增免疫 中醫：改善腹脹、失眠、疲倦

曾柏翰說，手腳冰冷、易疲倦者，可喝生薑紅棗茶。胃口差、容易腹脹者，可喝陳皮普洱茶。失眠多夢、記憶力下降者，可喝桂圓枸杞茶；示意圖。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「大寒」是最後一個節氣！過完大寒就要準備進入春季了，因此要趁換季前調養身體、養精蓄銳，不讓病邪入侵！翰醫堂中醫診所中醫師曾柏翰在臉書專頁「翰醫堂中醫診所」發文分享養生茶飲，有助於提升免疫力。手腳冰冷、易疲倦者，可喝生薑紅棗茶；胃口差、容易腹脹者，可喝陳皮普洱茶；失眠多夢、記憶力下降者，可喝桂圓枸杞茶。

暖身健脾5飲食

曾柏翰指出，大寒期間人體陽氣始發，建議食用具有溫補陽氣的食物，以平補、溫補為主，幫助暖身健脾！舉例來說，山藥能補脾養胃、益氣養陰；桂圓能補血安神、改善疲倦；紅棗能補中益氣、養血安神；生薑能促進血液循環、驅寒暖身；羊肉湯能溫補陽氣、增強體力。

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生薑紅棗茶

材料：生薑3片、去核紅棗5顆、紅糖適量、清水500毫升。

做法：生薑切片，紅棗去核備用。將生薑和紅棗放入鍋中，加入清水煮沸後轉小火煮10分鐘。煮好後可依個人口味，加入紅糖調味，趁熱飲用。

適合人群：手腳冰冷、易疲倦者。特別適合女性生理期喝，幫助補血暖宮，有驅寒暖胃、補氣養血的功效。

中醫師表示，陳皮普洱茶適合胃口差、容易腹脹者，或濕氣重、舌苔白厚者，能幫助去除體內濕寒，有健脾理氣、化痰祛濕的功效；示意圖。（圖取自photoAC）

陳皮普洱茶

材料：陳皮2片、普洱茶葉5克、清水500毫升。

做法：將陳皮用溫水浸泡洗淨，普洱茶葉備好；燒開清水，加入陳皮與普洱茶葉，煮5分鐘後關火；倒入茶壺中，靜置2分鐘即可飲用。

適合人群：胃口差、容易腹脹者，或濕氣重、舌苔白厚者，能幫助去除體內濕寒，有健脾理氣、化痰祛濕的功效。

桂圓枸杞茶

材料：桂圓肉10顆、枸杞10克、冰糖適量、清水500毫升。

做法：將桂圓肉與枸杞，用溫水沖洗備用；清水燒開後，加入桂圓肉與枸杞，小火煮10分鐘；若喜甜，可加入少量冰糖調味，稍涼即可飲用。

適合人群：失眠多夢、記憶力下降者，以及冬天手腳冰涼、容易感到疲倦的人群。有養血安神、滋補肝腎的功效。

大寒2習俗

●貼三九貼：大寒期間正值「三九天」，中醫認為是貼敷療法的最佳時機。在特定穴位貼敷三九貼，可以溫暖陽氣、改善虛寒體質，特別適合手腳冰冷的人群。

●除舊佈新：可以趁著這個時候，整理居家環境、清理雜物，讓身心靈都充滿新氣象，迎接新的一年！

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