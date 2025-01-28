健康網》喝酒就像在喝油熱量高！ 營養師曝「代謝2步驟」

呂孟凡說，1公克酒精可以產生7大卡，接近脂肪的9大卡，所以喝酒就像在喝油；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕過年團聚少不了喝點酒助助興，但還是少喝維妙！營養師呂孟凡在臉書粉專「營養麵包（呂孟凡營養師）」發文表示，「喝酒就像在喝油」這句話不是講假的，因為1公克酒精可以產生7大卡，接近脂肪的9大卡（碳水化合物跟蛋白質都是4大卡），在代謝上也有跡可循。分解酒精有2個主要步驟，都是由去氫酶（酵素）來執行。

酒精的代謝途徑

●第1步驟

呂孟凡說，由乙醇去氫酶執行，它可以將乙醇氧化成乙醛，是一種高活性且有毒的化合物。高濃度的乙醛存在大腦，和其他組織中，是產生許多破壞性影響的原因。

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●第2步驟

她指出，由乙醛去氫酶執行，它可將乙醛轉化為乙酸，然後乙酸再轉化為二氧化碳、乙醯輔酶A。乙醯輔酶A在能量代謝中相當重要；乙醇>乙醛>乙酸鹽的反應，會產生氫和電子。而菸鹼酸（一種維生素B）作為輔酶，有助於拾取這些氫和電子，並將它們護送至電子傳遞鍊。

呂孟凡指出，由乙醛去氫酶執行，它可將乙醛轉化為乙酸，然後乙酸再轉化為二氧化碳、乙醯輔酶A。（圖取自營養師呂孟凡臉書專頁）

造成脂肪原因

呂孟凡提到，在酒精代謝過程中，由於菸鹼酸輔酶在上述2個步驟中，被大量使用，所以其他需要菸鹼酸輔酶的代謝過程，都會出現問題，包括糖解作用、檸檬酸循環（TCA循環）和電子傳遞鏈。

她說，如果沒有足夠的輔酶，這些能量途徑就無法發揮作用；交通要麼阻塞，要麼採取替代路線。而其中不願意發生的狀況就是，乙醯輔酶A不被用作能量使用，而是轉向合成脂肪。

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