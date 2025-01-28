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健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》豆漿防高血壓！ 加「它」一起喝 成甩肉神器

2025/01/28 06:30

高敏敏說，香蕉加豆漿，不僅熱量低、飽足感高，還是甩肉神器；示意圖。（圖取自freepik）

高敏敏說，香蕉加豆漿，不僅熱量低、飽足感高，還是甩肉神器；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕過年團聚，早上來杯香濃豆漿，打開美好的一天。營養師高敏敏在臉書專頁「高敏敏 營養師」發文分享，豆漿好處及花式喝法，豆漿可以預防腦中風、高血壓、糖尿病，以及幫助瘦身。而豆漿搭配薑黃，可抗癌症、抗老化；搭配香蕉則成為甩肉神器；搭配銀耳和蓮子可排毒、恢復肌膚彈性；搭配地瓜和綠豆，有助於排便順暢。

高敏敏指出，豆漿中的「植物固醇」可以降低膽固醇、預防心血管疾病，所以家族有這種遺傳史的人，就很適合多喝豆漿來保養；而黃豆裡面的「大豆異黃酮」能維護心血管健康、預防骨質疏鬆，並具有抑制癌症的能力；「大豆蛋白」則能夠增加飽足感、穩定血糖。

豆漿4大好處

1.預防腦中風：豆漿中的卵磷脂與大豆異黃酮，是血管的「守護者」，能維持血管彈性，減少血栓形成的風險，對預防腦中風很有效果。

2.預防高血壓：豆漿含有鉀和鎂，可以幫助調節血壓、減少心血管負擔，讓身體輕鬆應對壓力。

營養師表示，豆漿含有豐富的植物蛋白、膳食纖維，能增強飽足感，減少暴飲暴食的慾望，幫助瘦身；圖為情境照。（圖取自freepik）

營養師表示，豆漿含有豐富的植物蛋白、膳食纖維，能增強飽足感，減少暴飲暴食的慾望，幫助瘦身；圖為情境照。（圖取自freepik）

3.預防糖尿病：豆漿的低升糖指數，讓血糖不易快速上升，膳食纖維能促進腸道健康、血糖穩定，是糖尿病患者的良好選擇。

4.幫助瘦身：豆漿含有豐富的植物蛋白、膳食纖維，能增強飽足感，減少暴飲暴食的慾望，還能促進代謝，是非常好的飲控小幫手！

「這樣搭」好喝又健康

●薑黃+豆漿：抗發炎、抗癌症、抗老化。薑黃有助於增強免疫力、促進消化。

●香蕉+豆漿：低熱量、高飽足、甩肉神器。香蕉富含鉀，有助於平衡電解質，快速補充能量。

●山藥+豆漿：補脾養胃、滋陰補腎。山藥有助於促進腸胃健康、提升免疫力，並改善皮膚狀況。

●銀耳+蓮子+豆漿：排毒、淨化血管、恢復肌膚彈性。銀耳被稱為「植物燕窩」含有豐富的膠質，能滋潤肌膚、改善乾燥，搭配蓮子還能養心安神、強化脾胃功能。

營養師表示，銀耳被稱為「植物燕窩」含有豐富的膠質，能滋潤肌膚、改善乾燥，搭配蓮子還能養心安神、強化脾胃功能；示意圖。（圖取自freepik）

營養師表示，銀耳被稱為「植物燕窩」含有豐富的膠質，能滋潤肌膚、改善乾燥，搭配蓮子還能養心安神、強化脾胃功能；示意圖。（圖取自freepik）

●地瓜+綠豆+豆漿：清熱解毒、幫助排便順暢。地瓜含豐富的膳食纖維、幫助腸道蠕動、促進排便，搭配綠豆，具有消暑與保護肝臟的功效。

●香蕉+草莓+豆漿：抗老、排毒、美白養顏。草莓含豐富的維生素C、抗氧化劑，有助於提升免疫力、美白肌膚。

高敏敏說，無論是補充營養、提升免疫力，還是維持身心健康，豆漿都是不可多得的健康飲品，搭配不同的天然食材，更能發揮多重功效。

營養師表示，銀耳被稱為「植物燕窩」含有豐富的膠質，能滋潤肌膚、改善乾燥，搭配蓮子還能養心安神、強化脾胃功能；示意圖。（圖取自freepik）

營養師表示，銀耳被稱為「植物燕窩」含有豐富的膠質，能滋潤肌膚、改善乾燥，搭配蓮子還能養心安神、強化脾胃功能；示意圖。（圖取自freepik）

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