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健康網》胃逆4藥品一次看！ 食藥署：吃「它」快速舒緩

2025/01/29 20:21

食藥署說，當出現胸口灼熱、嗆酸、噁心想吐、胃脹胸悶時，很可能就是胃食道逆流的症狀；圖為情境照。（圖取自photoAC）

食藥署說，當出現胸口灼熱、嗆酸、噁心想吐、胃脹胸悶時，很可能就是胃食道逆流的症狀；圖為情境照。（圖取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕若是過年胃食道逆流，可就掃興了，只能先吃胃藥抑制，那要怎麼選呢？食藥署表示，治療胃食道逆流的藥品，大致可分成4類，制酸劑可中和胃酸，能即時改善症狀；胃酸分泌抑制劑，需服用一段時間才有足夠療效，不建議自行停藥；黏膜保護劑，可降低胃酸的刺激，以及降低胃液逆流發生；腸胃道蠕動劑，可以促進胃排空、加速消化。

現代人因為工作壓力大、三餐作息不正常，胃食道逆流已成為常見的消化道疾病。食藥署說，當出現胸口灼熱、嗆酸、噁心想吐、胃脹胸悶時，很可能就是胃食道逆流的症狀。

制酸劑

主要功能為中和胃酸，能即時改善症狀，但因作用時間短，一天需服用數次，可在飯前或飯後使用。因其內含金屬離子，會改變腸胃道酸鹼值，可能會影響其他藥品的吸收。若有同時服用其他藥品，建議要間隔兩小時以上。

胃酸分泌抑制劑

包含第二型組織胺阻斷劑，及氫離子幫浦阻斷劑，主要功能為抑制胃酸分泌，用於治療中度至重度胃食道逆流。其作用時間較長，需服用一段時間才有足夠療效，不建議自行停藥或斷斷續續服藥。目前它為長期治療胃食道逆流的藥品，但非治療急性疼痛症狀之選擇。

食藥署說，症狀輕微的患者，可單獨使用保護性藥品，但中重度患者仍應以，胃酸分泌抑制劑為主要治療藥品；示意圖。（圖取自photo AC）

食藥署說，症狀輕微的患者，可單獨使用保護性藥品，但中重度患者仍應以，胃酸分泌抑制劑為主要治療藥品；示意圖。（圖取自photo AC）

保護性藥品

包含黏膜保護劑及藻膠酸類，前者可吸附在食道及胃黏膜，形成一層保護膜，降低胃酸的刺激；後者則具有，產生持續保護性泡沫之功能，可降低胃液逆流發生。症狀輕微的患者，可單獨使用此類藥品，但中重度患者仍應以，胃酸分泌抑制劑為主要治療藥品。

腸胃道蠕動劑

此類藥品可以促進胃排空、加速消化，避免食物及胃酸在胃中滯留過久，通常做為胃食道逆流的輔助性治療藥品。

生活型態要好

食藥署強調，胃食道逆流除了以藥品治療，還要搭配適當的生活型態，包含減少高糖、高油脂飲食、咖啡、酒精等刺激性食物，避免抽菸、熬夜等不正常作息，減重、避免過緊的衣褲，降低腹部承受的壓力，合併藥品及非藥品治療，才能有效預防胃食道逆流的復發。

最重要的是！若已經改變生活型態，以及使用非處方藥品後，症狀卻持續2週以上，應儘速就醫，接受醫師進一步的診察評估。

轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第1003期

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