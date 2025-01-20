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健康 > 護眼顧齒

不用抽神經 「活髓治療」深度齲齒另一選擇

2025/01/20 12:22

吳崇瑋醫師說，進行活髓治療過程，病人施打麻藥並以橡皮障將欲治療牙齒有效隔離，全程在顯微鏡輔助下治療。（院方提供）

吳崇瑋醫師說，進行活髓治療過程，病人施打麻藥並以橡皮障將欲治療牙齒有效隔離，全程在顯微鏡輔助下治療。（院方提供）

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕40歲男子全口多顆深度齲齒（蛀牙），原在診所就醫，先以暫時填補物填補，卻仍感疼痛不已，故轉診至新竹臺大分院牙科部。診療發現男子不僅齒質崩落，且右下第一大臼齒因蛀牙過大過深、可能侵犯牙髓腔，經溝通後採取「活髓治療」。

首先施打局部麻藥，再以橡皮障隔離該牙後，並進行齲齒移除，在顯微鏡輔助下發現有局部牙髓組織暴露的問題，進一步使用「直接覆髓法」，以矽酸鈣基底材料覆蓋，最後以樹脂填補。經半年持續追蹤，並製作假牙贋復物。目前已過1年，牙神經活性正常無異狀，牙齒日常功能恢復良好，已能盡情享受美食。

「活髓治療是當前臨床治療深度齲齒的新選擇！」新竹臺大分院牙科部醫師吳崇瑋指出，以往病人牙齒有深度齲齒或外傷，導致牙髓暴露於口腔環境中，牙醫師為避免後續感染，通常建議病人進行「根管治療」，俗稱抽神經、掏神經。根管治療的目的，在於移除「牙髓內因細菌感染、發炎壞死的組織」，達到「移除感染源和清創」的效果，得以保存牙齒。但經根管治療後的牙齒，常因沒有神經，會失去對外界刺激的感知，後續常因再次齲齒、沒有及時處理而需拔除該牙。

研究顯示，這類牙齒因失去血管供應而變得喪失水份，若未受正當保護容易咬裂。當恆牙有深度齲齒或外傷，導致「非常靠近牙髓組織」、或「已侵犯到牙髓腔使牙髓組織外露」時，在移除發炎的牙髓組織後，可施行「活髓治療」。藉由特定醫材，達到幫助受創的牙髓恢復健康、促進牙本質生成、減少進行根管治療的目的，是用來保護和維持「牙髓活性與功能」的新解方。

「活髓治療」的術式種類依移除牙髓組織的數量與深度，由淺而深可分為：只移除一點點牙髓組織的「直接覆髓法」、移除牙冠處牙髓腔內部分牙髓組織的「部份冠髓切除術」、完整移除牙髓腔內牙髓組織的「冠髓切除術」、除移除牙髓腔內的牙髓外，更深入移除根管內部分牙髓組織的「部份牙髓摘除術」等4類。

臨床步驟依序為：1.剩餘牙髓活性診斷：治療前檢查提供目前可能的牙髓型態，讓牙醫師訂定初步治療計畫；2.隔離患齒：使用橡皮障將欲治療牙齒有效隔離，避免傷口與口水接觸，造成細菌感染；3.病灶移除：運用顯微鏡移除深部齲齒及感染發炎之牙髓組織、進行沖洗消毒，並再次確認牙髓狀態。

4.材料覆蓋：使用生物相容性材料覆蓋於牙髓或根管上方，保護牙髓組織、降低發炎機率。目前臨床常使用的生物材料有：三氧礦化物、矽酸鈣基底材料等；5.補綴復形：立刻或短時間內，在牙齒上製作正式的假牙或填補物，例如：樹脂填補、牙套、嵌體等。目的在提供牙齒正常功能性、避免口腔內細菌侵入已處理位置造成活髓治療失敗。

國內外臨床研究，「活髓治療」成功率大約有80%到95%，經醫師專業判斷並與病人充分討論後展開治療，以顯微鏡輔助嚴謹的治療細節，是可行的治療選擇。此外，病人的年齡、牙根發育情形與治療配合度、牙齒目前病況、蛀牙位置、牙髓腔大小、細菌感染程度、移除蛀牙後牙髓組織露出的範圍大小、剩餘牙髓的量、覆蓋於牙髓或根管上方的生物相容性材料類型、牙齒復形修復的材質與品質等因素，皆是影響此治療術式的成功關鍵。

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