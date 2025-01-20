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健康網》大寒冷吱吱易感冒！ 中醫推「1雞湯」補腎增免疫

2025/01/20 13:10

中醫師推薦「何首烏杜仲雞湯」，其能滋陰補腎、益筋骨、預防感冒、調養氣血；示意圖。（資料照）

中醫師推薦「何首烏杜仲雞湯」，其能滋陰補腎、益筋骨、預防感冒、調養氣血；示意圖。（資料照）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕養心迎新春，大寒早準備！今（20）日是24節氣中的最後1個節氣「大寒」。澄觀中醫診所中醫師指出，此時溫差、氣溫低，易傷心，尤其天冷攝取較多鍋類等豐盛佳餚，也容易造成身體負擔，誘發高血壓、心臟疾病以及中風的風險。推薦「首烏杜仲雞」料理，其能滋陰補腎、益筋骨、預防感冒、調養氣血。

中醫師在臉書專頁「臻觀 / 澄觀中醫診所」發文分享，俗話說：「大寒大寒，防風防寒」，其來形容天氣的寒冷，提醒人們在這個時節要注意保暖，特別是防止冷風侵襲。

中醫師提及，大寒通常正值年節期間，當氣溫降低或周遭環境溫度驟降時，血管內的平滑肌會跟著收縮，容易造成血壓突然升高，若為三高病患，會增加心臟病及中風急性發作機會。不只如此，人們因天冷攝取較多鍋類等豐盛佳餚，也容易造成身體負擔，進而誘發高血壓、心臟疾病以及中風的風險。

中醫師說，任何影響心臟血管系統的疾病都可稱為心血管疾病，進而造成心臟、腦部與周邊血管病變，像是心臟病、高血壓、高血糖、中風、心肌梗塞等。特別提醒，心肌梗塞前兆不只有胸痛，出現心悸、頭痛、雙臂麻痛等相關症狀，盡快就醫。

該如何度過寒冷冬天？中醫師建議，變天變冷特別注意防寒保暖，且可適量吃調理脾胃及養腎食物，提高身體機能，防禦風寒邪氣的侵襲。另，此時也是流感、呼吸道疾病等病毒傳染高峰期，可進一步調理體質增強抵抗力。

中醫師表示，此時是流感、呼吸道疾病等病毒傳染高峰期，可進一步調理體質增強抵抗力；圖為情境照。（圖取自freepik）

中醫師表示，此時是流感、呼吸道疾病等病毒傳染高峰期，可進一步調理體質增強抵抗力；圖為情境照。（圖取自freepik）

「首烏杜仲雞」 防感冒、調氣血

最後，中醫師推薦「首烏杜仲雞」料理，其能滋陰補腎、益筋骨、預防感冒、調養氣血，對於常感頭暈乏力，腰背痠痛的人們，非常適合用來調養身體，也很適合產婦坐月子時的調理。

其中何首烏可補肝腎、益精氣、烏鬚髮、強筋骨，對於兒童生長發育不良，或者中年人未老先衰都很適合；當歸、川芎具有滋養強壯、溫通行氣的功能，藉此可改善全身的營養機能，使神經和內分泌系統維持正常；晉耆、黨參可提高中樞神經系統興奮性，減少疲勞感，提高全身的機能，並促進新陳代謝的進行。

杜仲則可補肝腎，強筋骨，有助於緩解腰痛，也能降血壓、膽固醇；枸杞具補肝腎、明目，消除疲勞的功效，有益於常腰痠背痛、頭暈目眩、視力減退者；膳中常常加入紅棗，除了取其甜甜的口感外，更因其具補脾胃，養氣血的功效，對於脾胃虛弱，易腹瀉，常覺得倦怠無力的人有補中益氣，養血安神，緩和藥性的功能。

準備食材：雞肉適量、米酒1大匙、生薑6-8片、首烏杜仲藥膳包1包。

做法：

1.生薑切片。

2.將雞肉洗淨切塊後 放入煮沸的熱水燙熟撈出洗淨。

3.將雞肉、生薑、藥膳包及米酒（可加可不加）一同放入鍋中。

4.加水淹過藥材即可。

5.熬煮30-35分鐘後 依個人喜好加入鹽巴調味。

6.無技巧又養生預防感冒的首烏杜仲雞湯完成。

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