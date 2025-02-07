健康網》下樓梯傷膝？ 醫揭真正「2元凶」

醫師表示，下樓梯運動除了可能使膝蓋壓力增加之外，無明確證據認為對膝蓋有害；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多人認為下樓梯會對關節造成負擔；對此，桃園聯新運醫中心醫師吳易澄表示，其實下樓梯運動（Descending Stair Walking, DSW）除了可能使膝蓋壓力增加之外，無明確證據認為對膝蓋有害，肌力不足或姿勢錯誤可能才是主要原因，況且下樓梯運動有助於心臟健康、肌肉訓練等益處，適合所有年齡層。

吳易澄於臉書粉專「吳易澄醫師-運動醫學 復健醫學」發文引述《BJSM》研究，探討下樓梯運動。研究認為其屬離心運動，與日常活動結合緊密，成本低且容易執行，對所有年齡層和健康狀況的人都有好處：

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●心血管功能：有助於降低靜息心率和收縮壓，讓心臟更健康。

●代謝功能：改善胰島素敏感性，調節碳水化合物和脂肪代謝，並提升健康生物標記物（如adropin和apelin）。

●肌肉力量：增強下肢肌肉，特別是膝關節伸肌的力量，預防肌少症。

●身體組成：幫助增加肌肉量，減少體脂肪，讓身體更結實。

●骨骼健康：提升骨礦物質密度，強化骨骼結構。

醫師舉例，比起上樓梯運動，下樓梯運動強度適中耗氧量和心率較低，適合初學者和體能較弱的人；圖為情境照。（圖取自freepik）

吳易澄表示，雖然上樓梯運動（Ascending Stair Walking）也有其益處，但相比於上樓梯運動，下樓梯運動在某方面益處更為突出。舉例來說，下樓梯運動強度適中，耗氧量和心率較低，適合初學者和體能較弱的人；另外，下樓梯每步能量消耗僅為上樓梯的50%，但在心血管和代謝指標改善方面更顯著。不過，兩者減少體重和脂肪的效果無異，但下樓梯運動執行上仍更加容易。

吳易澄提醒，有膝蓋疼痛的患者下樓梯仍要小心或避免，這種簡單又有效的運動模式適合大多數人嘗試。未來隨著更多研究進一步討論，可望成為更多人的運動方式之一。

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